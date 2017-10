Copa America lần thứ 100 diễn ra tại nước Mỹ

VTVcab phát sóng chính thức Copa America Centenario 2016 Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) đã trở thành đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng Copa America Centenario 2016 tại Việt Nam. Theo đó, VTVcab sẽ tường thuật trực tiếp toàn bộ 32 trận đấu tại giải đấu danh giá có lịch sử lâu đời nhất thế giới này từ ngày 4.6 - 27.6.2016. VTVcab là đơn vị đầu tiên sở hữu bản quyền phát sóng Copa America Centenario 2016 tại Việt Nam.



Sức hút từ Copa America Centenario 2016 trên VTVcab còn hấp dẫn hơn với các chương trình đồng hành được đầu tư sản xuất mới: Gương mặt Copa và Hành trình Copa.



Gương mặt Copa giới thiệu các đội tuyển tiêu biểu và các cầu thủ xuất sắc nhất của các đội tuyển quốc gia, những ngôi sao tài năng trên sàn diễn Copa America. Sự xuất hiện và tỏa sáng của các cầu thủ hàng đầu thể giới cũng là một trong những điều được chờ đợi nhất từ giải đấu lớn này.



Hành trình Copa là hành trình đến với các thánh đường bóng đá thế giới tại Nam Mỹ, tới các sân cỏ, các CLB để mang tới khán giả góc nhìn chân thực nhất về nơi đã sản sinh và nuôi dưỡng nhiều thiên tài bóng đá thế giới. Hành trình Copa còn khám phá tình yêu bóng đá đến bất tận của những vũ điệu tango, samba trong mùa lễ hội Copa America. Thông tin về các sân vận động, tin tức về các đội tuyển cũng được cập nhật thường xuyên trong chương trình.



