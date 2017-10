Costa đưa Chelsea lên ngôi đầu Premier League

Bàn thắng duy nhất do Diego Costa ghi ở cuối hiệp 1 là đủ để Chelsea có 3 điểm trong chuyến làm khách đến sân Middlesbrough. Với chiến thắng này, "The Blues" đã một lần nữa vươn lên ngôi đầu bảng Premier League khi có 28 điểm, hơn 1 điểm so với Liverpool và Man City.

Đây đã là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của Chelsea tại Premier League và họ không để thủng lưới lần nào trong 6 trận đó. Thành tích đó cho thấy phong độ của các học trò HLV Antonio Conte là rất ổn định.

Người hùng trong chiến thắng của Chelsea không ai khác mà vẫn là Costa. Chân sút người Tây Ban Nha có bàn thắng thứ 10 trong mùa giải này để tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League và giúp cho đội nhà duy trì mạnh chiến thắng.

Middlesbrough dù được chơi trên sân nhà nhưng không tạo ra được nhiều cơ hội trước hàng thủ chặt chẽ thi đấu theo sơ đồ 3-4-3 của Chelsea. Kể từ khi sử dụng sơ đồ này sau trận thua 0-3 trước Arsenal, "The Blues" đã gặt hái được thành công.

Với "đôi cánh" Eden Hazard và Victor Moses ở 2 biên, Chelsea tỏ ra rất nguy hiểm. Moses nhiều lần quấy nhiễu và uy hiếp khung thành Middlesbrough, trong đó nổi bật là pha chuyền bóng cho Pedro dứt điểm khiến thủ môn Victor Valdes phải bay người đẩy bóng qua xà ở giữa hiệp 1.

Sức ép mà Cheslea tạo ra cuối cùng cũng mang lại hiệu quả ở phút 41. Đó là tình huống đá phạt góc ở phút 41 khi hàng thủ Middlesbrough phá bóng không thành công và Costa không bỏ lỡ cơ hội tung ra một cú sút volley làm tung lưới đội chủ nhà.

Ngay đầu hiệp 2, khung thành Middlesbrough lại bị uy hiếp bởi cú sút của Marcos Alonso. Tiếp đó, đến lượt Pedro dứt điểm trúng xà ngang khung thành.

Tuy nhiên, chừng đó cũng là đủ để Chelsea giành trọn 3 điểm quan trọng trong chuyến làm khách đến sân Middlesbrough. Ở vòng đấu tới, thầy trò HLV Conte sẽ gặp Tottenham ở trận derby London. Đó sẽ là dịp để người ta xem sức mạnh thật sự của "The Blues".

Khánh Uyên