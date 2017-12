Crotone - Napoli: Mùa đông không lạnh

Đây là vòng đấu đầu tiên của Serie A diễn ra vào mùa đông, một thử nghiệm của giải đấu cao nhất nước Ý nhằm phục vụ người xem trong nước vào quốc tế. Nếu như những mùa trước, các cầu thủ thời điểm này đang dẫn gia đình hay bạn bè đi du lịch khắp nơi thì mùa này, họ phải ra sân dưới cái lạnh 10 độ để phục vụ khán giả và họ buộc phải làm nóng các khán đài nếu không muốn cái lạnh len lỏi vào tình yêu bóng đá của người hâm mộ.

Đêm nay, sân Ezio Scida với hơn 16.000 ghế hẳn sẽ không còn chỗ trống bởi đội chủ nhà sẽ đón tiếp Napoli, đội đầu bảng danh giá nhất Serie A mùa này. Cái lạnh 9 độ ở Crotone hẳn sẽ được thay thế bằng sức nóng hầm hập từ dưới sân, nơi những cầu thủ Crotone phải chiến đấu bằng mọi giá để trụ hạng và cũng là nơi Napoli khẳng định chút ưu thế của mình ở Serie A bằng ngôi vộ địch mùa đông.

Crotone hiện đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng với chỉ 15 điểm trong túi. Bỏ qua một Benevento (mới 1 điểm) gần như đã xuống hạng, Crotone cần phải cạnh tranh gắt gao với Verona (13 điểm) và ba đội xếp trên SPAL 2013 (1 điểm), Genoa và Cagliari (cùng 17 điểm).

Xét về thực lực, đội chủ nhà không có cửa so sánh với Napoli. Họ yếu hơn về mọi tuyến trên sân, về cá nhân, về chiến thuật và về cả người hâm mộ. Điều đó giải thích khoảng cách mênh mông về điểm số (15 so với 45) và hiệu suất ghi bàn (-23 so với +28).

Có thể không kiếm ra một người nghĩ rằng Crotone giành chiến thắng trong cuộc đấu này ngoại trừ fan hâm mộ của đội chủ nhà nhưng một trận thủ hòa thì khả dĩ hơn.

Cựu tuyển thủ lừng danh của tuyển Ý Walter Zenga, người lúc nào cũng nhai kẹo cao su trong miệng lúc thi đấu, rất thích sơ đồ chiến thuật tấn công 4-3-3 dù ông là một thủ môn và sơ đồ của huấn luyện viên này làm người hâm mộ thích thú nhưng bù lại, Crotone càng ngày càng rớt sâu trên bảng xếp hạng với 3 chiến thắng trong 12 trận gần nhất tại Serie A.

Trong khi đó, không có gì để chê Napoli, đội bóng thẳng tay lật đổ sự thống trị của Juventus mấy mùa giải gần đây. Ngoài trận thua Juventus 0-1 gần đây, Napoli chưa hề biết thất bại trước các đội bóng khác trong mùa này. Họ không có bàn thắng nhiều nhất, cũng không có bàn thua ít nhất nhưng lại sở hữu điểm số cao nhất.

Ngoài tài nghệ của huấn luyện viên sinh tại Napoli Maurizio Sarri, Napoli sở hữu bộ ba cực kỳ kỹ thuật ở tuyến trên Insigne - Mertens - Callejon, đặc biệt Insigne là bộ óc của hàng công Napoli, người khiến phong độ của đội bóng phụ thuộc rất nhiều vào mình.

Ở hàng phòng ngự, trước mặt thủ môn già dặn kinh nghiệm Pepe Reina là bộ tứ siêu đẳng Hysaj - Albiol - Koulibaly - Maggio đã giúp cho Napoli có hàng phòng ngự tốt thứ nhì Serie A với chỉ 13 lần thủng lưới, nhiều hơn Inter Milan 2 bàn.

Còn tuyến giữa thì khỏi nói đầy sức mạnh với gương mặt nổi bật Marek Hamsik, người vượt qua cả huyền thoại Maradona để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Napoli với 116 lần chọc thủng lưới đối phương.

Nếu so sánh nữa thì không thể tìm đâu ra niềm hy vọng cho đội chủ nhà Crotone nhưng bóng đá thú vị ở sự bất ngờ. Có một tin vui nho nhỏ cho Crotone tham khảo: họ từng thắng Napoli 2-1 tại sân nhà nhưng đó là khi cả hai còn chơi ở Serie B mùa bóng 2006-2007.

Còn lý do để hy vọng cũng đủ vui rồi, Crotone!

Maurizio Sarri



Kim Chao