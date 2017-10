Cữ dượt cho trận chung kết

Yên vị ở vị trí 9 và 10 trên bảng tổng sắp, cuộc đua giành tước hiệu ở Ligue 1 xem như đã chấm dứt với PSG và Monaco. Do vậy, hai trận đấu sớm của họ ở vòng 35 có thể được xem là màn khởi động cho trận chung kết Cúp quốc gia. Một trận đấu quan trọng nhất trong mùa giải của cả PSG lẫn Monaco.

Trong 2 trận đấu, chỉ có trận Monaco tiếp Le Mans là còn mang tính căng thẳng. Trận còn lại, Grenoble đã xuống hạng và kết quả thắng hay thua khi gặp PSG với họ cũng chẳng còn ý nghĩa gì quan trọng.

Khác với số phận đã an bài của Grenoble, Le Mans đang vất vả chống chọi trong cuộc chiến trụ hạng. Họ hiện đứng hạng 18/20 và kém 8 điểm so với đội xếp hạng 17 là St.Etienne và 10 điểm so với đội hạng 16, Sochaux. Nếu không thắng, Le Mans gần như cầm chắc suất rớt hạng thứ hai trong trường hợp Sochaux và St-Etiene gặt hái được các kết quả thuận lợi. Trong bối cảnh đó, việc được gặp Monaco ở vòng này là dấu hiệu tích cực cho Le Mans. Trong lúc các cầu thủ Le Mans đang tràn đầy quyết tâm trụ hạng thì đối thủ lại phải để toàn bộ tâm trí vào trận đấu ở Stade de France. Quyết tâm chiến đấu đến phút cuối của Le Mans đã được thể hiện qua 3 trận đấu hòa Montpellier 2-2, thắng Bordeaux 2-1 và Valenciennes 1-0, trước khi chịu thất thủ 1-2 dưới tay Lille tuần rồi.

Monaco được nghỉ đá ở vòng 34 để Lyon, đối thủ của họ, dưỡng sức cho trận bán kết lượt về Champions League với Bayern Munich. Tuy nhiên, HLV Guy Lacombe chắc chắn sẽ không dám mạo hiểm trong trận đấu với Le Mans, bởi ông cần phải giữ chân các cầu thủ. Hơn nữa, lối đá lăn xả của Le Mans sẽ làm “nhát chân” các cầu thủ Monaco. Vì thế, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Le Mans giành được ít nhất 1 điểm trên sân Louis II dù trong 5 lần làm khách gần nhất ở đây, họ đều thua cả 5.

Như người đồng nhiệm bên phía Monaco, HLV của PSG, Antoine Kombouare, cũng phải bảo toàn lực lượng trong chuyến làm khách trên sân Grenoble. Đây sẽ là cơ hội để cựu tiền vệ của Chelsea, Claude Makelele tìm lại cảm giác bóng sau gần 2 tuần nghỉ dưỡng thương.

L’Equipe dự đoán:

Monaco – Le Mans: 1-2

Grenoble – PSG:1-1

Sơn Duân