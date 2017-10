Cú đúp cho Iniesta

Sau danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất VCK Euro, ngôi sao tiền vệ người Tây Ban Nha Andres Iniesta của CLB Barcelona, năm nay 28 tuổi, cũng đánh bại luôn 2 đối thủ nặng ký là đồng đội Lionel Messi và Cristiano Ronaldo của Real Madrid để đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa vừa qua.

Iniesta hơn sít sao Messi và Ronaldo 2 phiếu bầu (19 so với cùng 17) do các nhà báo đại diện cho 53 thành viên quốc gia của UEFA (LĐBĐ châu Âu) bầu chọn. Kết quả này là hoàn toàn bất ngờ, vì Iniesta không thể so đọ với Messi và Ronaldo trong khâu ghi bàn.

Tuy nhiên, các nhà báo lại nghiêng về khả năng Iniesta là cầu thủ kiến tạo, có ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Barca và tuyển Tây Ban Nha (đặc biệt những gì anh đã thể hiện ở VCK Euro), nên đã quyết định bầu cho anh.

Nếu Messi (đoạt giải này mùa trước, còn Iniesta chỉ đứng hạng 4) có vẻ hài lòng vì đây là một sự tưởng thưởng xứng đáng cho người đồng đội luôn có những đóng góp thầm lặng ở CLB Barca, thì Ronaldo có ý không hài lòng, thể hiện sự thất vọng ra mặt trong lúc đối thủ nhận giải, không thèm chúc mừng đồng nghiệp và cũng giữ một khoảng cách là “đối thủ” giữa hai bên vốn luôn kình nhau trong màu áo Barca và Real.

T.Quyết