Cú sốc cho bóng đá Anh

Lần đầu tiên kể từ mùa giải 1995-1996, bóng đá Anh đối mặt nguy cơ không còn đại diện nào ở vòng tứ kết Champions League sau khi Chelsea thua đậm Napoli 1-3 rạng sáng qua.



Hàng thủ Chelsea gục ngã trước pha ăn mừng bàn thắng của Cavani - Ảnh: Reuters

Trước đó, Arsenal đã thua một CLB của Ý khác là AC Milan 0-4 cũng ở trận lượt đi vòng 1/8. Còn 2 đại diện ưu tú M.U và Man.City thì không vượt qua vòng bảng phải xuống chơi ở giải Europa League. Rõ ràng, sau một thời gian dài làm mưa làm gió thậm chí từng có 3 mùa liên tiếp (2006-2007, 2007-2008 và 2008-2009) luôn có đến 3 đại diện cùng vào đến vòng bán kết, giờ đây bóng đá Anh đã thực sự tụt dốc khi những thế lực cũ như Ý đang quật khởi trở lại. Chính HLV Ferguson của M.U từng nhìn nhận: “Nếu không có một sự đầu tư lớn về chiều sâu lực lượng, bóng đá Anh sẽ nhanh chóng thua sút các đối thủ ở đấu trường châu Âu”.

Với Arsenal, đó là cái thua về đẳng cấp. Còn Chelsea mất hẳn động lực và tính chiến đấu. HLV Wenger của “Pháo thủ” đã tung cờ trắng vì với cách biệt thua trắng đến 4 bàn, họ không dễ gì đảo ngược tình thế dù được chơi trên sân nhà ở lượt về. Trong khi đó, HLV Villas-Boas của Chelsea cố níu kéo chút hy vọng mong manh nhờ bàn thắng của Juan Mata, khi nói: “Rất khó khăn để lật ngược tình thế ở trận lượt về nhưng tôi nghĩ, không có gì là không thể khi Chelsea quyết thắng lại 2-0”.

Mata mở tỷ số 1-0 cho “The Blues”, nhưng sau đó họ phải trả giá đắt với 3 bàn thua chóng vánh do hàng thủ lỏng lẻo để Lavezzi lập cú đúp và 1 bàn do Cavani ghi cho đội chủ nhà Napoli. Nguyên nhân dẫn đến trận thua của Chelsea ban đầu được nhận định là do vắng thủ quân Terry (phải nghỉ 2 tháng vì tái phát chấn thương đầu gối chỉ 1 giờ trước trận đấu), nên cặp trung vệ Luiz - Cahill non nớt kinh nghiệm đã bị các tiền đạo Napoli “quần” cho tơi bời. Mặc dù vậy, báo chí Anh lại cho rằng chính HLV Villas-Boas bố trí sai đội hình khi cất 3 trụ cột Cole, Essien và Lampard trên băng ghế dự bị. Cole vào thay Bosingwa ở phút 12 vì hậu vệ này bị chấn thương, còn Essien và Lampard vào thay Meireles và Malouda (phút 70) sau khi Chelsea đã bị dẫn 1-3. Rõ ràng là quá muộn để thay đổi tình hình.

Một số tờ báo ở Anh cũng tiết lộ, nội bộ của Chelsea đang bất đồng dữ dội sau trận thua Napoli, khi một số cầu thủ ủng hộ việc xếp đội hình của HLV Villas-Boas, nhưng số khác thì phản ứng. Điều này cho thấy HLV Villas-Boas đang đánh mất sự kiểm soát ở đội bóng trước sự tụt dốc không phanh với chuỗi 5 trận chỉ hòa (3) và thua (2). Bản thân HLV trẻ này trong cuộc họp báo sau trận đấu thừa nhận mình có thể bị sa thải bất cứ lúc nào do thành tích đội bóng đi xuống.

Ở trận đấu còn lại, Real Madrid hòa đáng tiếc trước CSKA Moscow 1-1 khi bị gỡ ở cuối trận dù Ronaldo mở tỷ số từ rất sớm. Nhưng kết quả này trên sân khách vẫn đủ giúp Real tự tin chiếm ưu thế ở lượt về.

Báo chí Anh dự đoán, nếu tỉ phú Abramovich sa thải HLV Villas-Boas thì người thay thế rất có thể là Rafa Benitez, cựu HLV Liverpool và Inter Milan.

Giang Lao