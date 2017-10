Cuộc cách mạng của Mourinho tại M.U mới chỉ bắt đầu

Với việc thiếu vắng nhiều cầu thủ do vừa thi đấu ở EURO 2016, HLV Mourinho đã tung ra sân nhiều cầu thủ trẻ trong trận đấu giao hữu với Wigan. Các bàn thắng của Will Keane và Andreas Pereira, "Quỷ đỏ" giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0.

Đó là khởi đầu tốt cho một "triều đại" mới ở sân Old Trafford. Tuy nhiên, từ giờ đến lúc mùa giải mới khởi tranh, HLV Mourinho vẫn còn nhiều việc phải làm.

Trước hết, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ phải "thanh lý" những di sản mà các đời HLV trước để lại cho ông. Những cầu thủ không nằm trong chiến lược của Mourinho sẽ phải ra đi. Theo báo chí Anh, Adnan Januzaj, Juan Mata, Antonio Valencia, Marcus Rojo, Bastian Schweinsteiger và Phil Jones là những cái tên mà "Người đặc biệt" sẽ nói chuyện trong tuần này về tương lai của họ.

Bên cạnh đó, một số cầu thủ trẻ được người tiền nhiệm Louis Van Gaal đưa lên đội hình 1 ở mùa giải trước cũng có thể phải đến các đội bóng khác thi đấu theo dạng cho mượn.

Bên cạnh đó, một số cầu thủ trẻ được người tiền nhiệm Louis Van Gaal đưa lên đội hình 1 ở mùa giải trước cũng có thể phải đến các đội bóng khác thi đấu theo dạng cho mượn.

HLV Mourinho đã tuyên bố rằng ông sẽ chỉ đăng ký 24 cầu thủ thi đấu trong mùa giải này nên việc tinh giản đội hình là điều có thể hiểu được.

Ở mùa giải trước, M.U bị đánh giá rất kém về khả năng ghi bàn. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ được cải thiện ở mùa tới. Bởi trong thời gian gần đây, "Quỷ đỏ" đã giành được chữ ký của Zlatan Ibrahimovic và Henrikh Mkhitaryan. Với 2 tân binh này, cộng với Marcus Rashford, Anthony Martial và cả Wayne Rooney, đội bóng chủ sân Old Trafford có thể yên tâm về hàng công.

Tuy nhiên, ở hàng thủ, Mourinho mới chỉ ký hợp đồng với trung vệ Eric Bailly. Rõ ràng như vậy là chưa đủ. Ở các đội bóng mà "Người đặc biệt" dẫn dắt trước đây, ông luôn có một cặp trung vệ rất chắc chắn. Có thể kể ra Jorge Costa - Ricardo Carvalho ở Porto, John Terry - Carvalho ở Chelsea "nhiệm kỳ đầu", Marco Materazzi - Walter Samuel ở Inter Milan, Pepe - Sergio Ramos tại Real Madrid...

Hiện tại, M.U đã có một trung vệ đáng tin cậy là Chris Smalling. Tuy nhiên, sẽ là mạo hiểm nếu đặt niềm tin vào tân binh Baily.

Hiện tại, M.U đã có một trung vệ đáng tin cậy là Chris Smalling. Tuy nhiên, sẽ là mạo hiểm nếu đặt niềm tin vào tân binh Baily.

Ngoài ra, vị trí hậu vệ cánh của M.U cũng không thật sự chắc chắn. Matteo Darmian vẫn chưa chứng tỏ được khả năng của mình sau mùa đầu tiên thi đấu ở Old Trafford. Timothy Fosu-Mensah còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm. Trong khi đó, Luke Shaw vừa trải qua 10 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Ở các đội bóng mà HLV Mourinho dẫn dắt, ông luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu. Do đó, đừng ngạc nhiên khi trong khoảng thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng này, "Người đặc biệt" tiếp tục mang về sân Old Trafford những cầu thủ phòng ngự.



