Cuộc chiến giằng co

Với việc nhóm Red Knights đang tích cực huy động nguồn tài chính để mua lại CLB Manchester United, gia đình nhà Glazer, những ông chủ của đội bóng này một lần nữa khẳng định họ sẽ không bán.

Cơ sở để gia đình tỉ phú người Mỹ đưa ra tuyên bố trên là bản báo cáo tài chính gần đây của M.U. Theo đó trong 6 tháng cuối năm 2009, đội bóng chủ sân Old Trafford thu về khoản tiền 144,7 triệu bảng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2008. Điều đó cho thấy đội bóng vẫn đang làm ăn tốt, vì vậy, không có lý do gì để nhà Glazer từ bỏ “con gà đẻ trứng vàng”. Gia đình tỉ phú này dự định sẽ tiếp tục điều hành M.U trong vòng ít nhất là 7 năm nữa.

Trong khi đó, nhóm Red Knights vẫn tiếp tục những hoạt động của mình. Sau cuộc họp đầu tiên vào tối thứ hai vừa qua, Jim O’Neill, người đứng đầu Red Knights cho biết việc mua lại M.U sẽ diễn ra trong khoảng thời gian vài tháng tới. “Mục đích của nhóm là giành quyền kiểm soát M.U từ tay gia đình Glazer. Các cuộc thảo luận của chúng tôi mới chỉ ở giai đoạn đầu và chúng tôi vẫn chưa liên hệ với nhà Glazer”, nhóm Red Knights thông báo.

Bên cạnh việc huy động các nguồn tài chính, nhóm Red Knights cũng có liên hệ chặt chẽ với Manchester United Supporters Trust (MUST), hội CĐV chống lại gia đình Glazer. Mối liên hệ này đã giúp cho số thành viên của MUST tăng lên một cách nhanh chóng. Website của MUST ngày hôm qua đã ở vào tình trạng gần như tê liệt khi có quá nhiều người truy cập vào để đăng ký làm thành viên. Số thành viên chính thức của MUST hiện đã là 78 ngàn người, tăng khoảng 20 ngàn người chỉ trong vòng một ngày. Điều đó cho thấy kế hoạch mà Red Knights vạch ra đã thu hút được sự quan tâm của các CĐV M.U.

Các cổ động viên M.U rất muốn đội bóng thoát khỏi tay nhà Glazer

“Mục tiêu của chúng tôi cũng như Red Knights là đảm bảo lợi ích cho các CĐV. Việc số hội viên tăng lên nhanh chóng cho thấy chúng tôi đã đi đúng hướng”, Duncan Drasdo, người điều hành MUST cho biết, “Tôi nghĩ rằng Red Knights sẽ sớm gửi đề nghị mua lại M.U đến nhà Glazer. Tuy nhiên, họ cũng cần thời gian để chuẩn bị mọi việc”.

Việc đấu tranh một cách bài bản, có tổ chức của các fan đã bước đầu mang lại những kết quả khả quan. Những cuộc tẩy chay không đến sân xem thi đấu đã khiến thu nhập từ tiền bán vé 6 tháng cuối năm 2009 của M.U giảm 3,28 triệu bảng so với cùng kỳ năm 2008. Tuy nhiên, nhờ tiền bản quyền truyền hình và tiền tài trợ tăng lên nên thu nhập của đội bóng này vẫn tăng.

Xem ra cuộc chiến giữa các fan M.U, đại diện là Red Knights hay MUST với gia đình nhà Glazer sẽ còn kéo dài. Bởi ngoài việc huy động tài chính, Red Knights còn phải hy vọng tình hình tài chính của M.U gặp vấn đề. Khi đó, lời đề nghị mua lại CLB của họ mới có khả năng thành công.

Hải Lâm