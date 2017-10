Cuộc chiến giành quyền chơi bóng

Đối với người dân Nam Phi, World Cup 2010 sẽ là cơ hội để họ xem những ngôi sao hàng đầu thế giới phô diễn tài năng. Trong khi đó, với “Chosen Few”, một đội bóng gồm toàn những người đồng tính nữ thì World Cup lại là cơ hội để họ đấu tranh giành quyền bình đẳng, quyền được chơi bóng như những người bình thường khác.

Chosen Few được thành lập vào năm 2004 bởi Diễn đàn vì sự phát triển của phụ nữ (Forum for the Empowerment of Women - FEW). Hai lần mỗi tuần, các cầu thủ của đội bóng đặc biệt này tập trung lại chơi bóng cùng nhau. Phần lớn trong số họ đều đã tiếp xúc với quả bóng tròn từ khi còn bé. Họ cùng nhau hát những bài quen thuộc rồi chơi bóng ở một sân bỏ hoang cạnh một cây xăng gần tòa án hiến pháp ở thành phố Johannesburg (Nam Phi).

“Chúng tôi đã thử đến vài sân bóng để tập nhưng họ không cho chúng tôi vào”, Lerato Marumolwa, một thành viên của đội bóng cho phóng viên Reuters biết.

“Những người đồng tính như chúng tôi bị nguyền rủa. Họ phân biệt đối xứ, sẵn sàng đánh đập, thậm chí cưỡng hiếp và giết chúng tôi”, Marumolwa nói tiếp, “Chính vì vậy, tôi đã tham gia FEW. Ở đây, tôi cảm thấy như ở nhà, nơi tôi có thể làm những điều mình muốn. Tôi và những người khác có xuất thân khác nhau nhưng tại FEW, chúng tôi là một gia đình”.

Ở tuổi 21, Marumolwa và các đồng đội của cô không đơn thuần là những cầu thủ đá bóng. Họ đấu tranh vì sự công bằng cho phụ nữ, nhất là những người đồng tính nữ. Vào năm ngoái, nhóm của Marumolwa đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn bên ngoài tòa án hiến pháp sau cái chết của cựu tuyển thủ nữ Nam Phi, Eudy Simelane. Sau khi bị hãm hiếp cô bị đâm 25 nhát ở một thị trấn gần Johannesburg.

Phindi Malaza, điều phối viên của FEW, đồng thời là HLV cho Chosen Few cho biết: “Một trong những mục đích của đội bóng là thông qua việc thi đấu, họ sẽ tuyên truyền quan điểm bình đẳng đối với phụ nữ. Chính vì vậy, đội bóng là một phương tiện hữu hiệu để thay đổi cách nhìn của xã hội đối với vấn đề bình đẳng hay đồng tính”.

Dù hoạt động trong điều kiện khá khó khăn nhờ nguồn tài trợ hạn chế của một số tổ chức nước ngoài nhưng Chosen Few cũng đã đạt được những thành tích khả quan trên sân cỏ. Họ giành huy chương đồng ở đại hội thể thao của người đồng tính tại Chicago năm 2006 cũng như hạng ba ở giải vô địch bóng đá quốc tế của người đồng tính ở London hai năm sau đó. Năm nay, khi World Cup được tổ chức tại Nam Phi, Chosen Few hy vọng rằng họ sẽ được chú ý hơn. “Chúng tôi mong rằng các hoạt động của chúng tôi sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm hơn khi World Cup tổ chức tại Nam Phi. Đó sẽ là điều kiện để chúng tôi phát triển”, Malaza nhận định.

Lam Hải