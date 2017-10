Cuộc đấu trí cuối cùng giữa Sir Alex và HLV Mancini

(TNO) Khi mà cuộc đua giành chức vô địch Premier League giữa Manchester United (M.U) và Manchester City (Man City) chưa chính thức phân định thắng thua, cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân Sir Alex Ferguson cùng Roberto Mancini vẫn tiếp diễn.

>> HLV Mark Hughes sẽ được thưởng 1 triệu bảng nếu cầm chân Man City

>> Man City dùng "doping" tiền thưởng

>> Sir Alex "nhờ vả" HLV Mark Hughes đánh bại Manchester City

Sir Alex Ferguson đang cầu mong cho Man City bất ngờ sụp đổ - Ảnh: Reuters

Vào đêm mai (13.5) vòng đấu cuối cùng của Premier League mùa giải này sẽ diễn ra. Hiện cả M.U lẫn Man City đều đang có 86 điểm.

Tuy nhiên, Man xanh hơn Man đỏ về hiệu số thắng bại (+63 so với +55). Chính vì vậy, chỉ cần chiến thắng trước Queen Park Rangers (QPR) là Man City sẽ lần đầu tiên giành danh hiệu vô địch kể từ năm 1968.

Trong khi đó, M.U sẽ hành quân đến sân The Light của Sunderland với hy vọng QPR trong nỗ lực trụ hạng sẽ cầm chân hoặc đánh bại “gã hàng xóm ồn ào”.

Trước thời điểm quan trọng, Sir Alex Ferguson tiếp tục sử dụng những chiêu bài tâm lý quen thuộc. Cách đây vài ngày, ông khích tướng học trò cũ Mark Hughes, người hiện đang dẫn dắt QPR và từng bị Man City sa thải hồi năm 2009.

Đến hôm nay (12.5), nhà cầm quân người Scotland nhận định rằng Man City có lợi thế lớn nhưng bất ngờ vẫn có thể xảy ra.

“Mọi người đều dự đoán Man City sẽ giành chiến thắng và tôi cũng vậy. Tuy nhiên, có những điều mà bạn không bao giờ có thể dự đoán chính xác. Hy vọng sẽ có một điều điên rồ nào đó xảy ra.

Ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, các CĐV, giới truyền thông, tất cả đều hào hứng. Tuy nhiên, với đội bóng thì khác. Áp lực đang đè nặng lên chúng tôi cũng như Man City. Sẽ là một thảm họa nếu họ không thể giành chức vô địch”, Reuters dẫn lời Sir Alex.



Một trận đấu khó khăn đang chờ Mancini và các học trò - Ảnh: AFP

Không dùng chiêu trò như người đồng nghiệp lớn tuổi bên kia chiến tuyến, HLV Mancini tỏ ra khôn ngoan khi nhận định rằng trận đấu giữa Man City và QPR không phải là cuộc đối đầu giữa ông và Mark Hughes.

“Với tôi, QPR là một đội bóng mạnh. Họ không đáng phải ở trong hoàn cảnh hiện nay. Trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn bởi QPR sẽ làm mọi cách để có thể trụ lại Premier League.

Về Mark Hughes, tôi không biết nhiều về ông ấy. Tuy nhiên, đây không phải là cuộc đối đầu giữa tôi và Mark Hughes mà là trận đấu giữa Man City và QPR. Một đội chiến đấu vì danh hiệu vô địch còn đội kia nỗ lực để tránh rớt hạng”, chiến lược gia người Ý phát biểu với Reuters.

Trong khi đó, HLV Mark Hughes cũng cho biết ông sẽ không để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến trận đấu sắp tới.

Phát biểu trên Sport Mail, HLV cũ của Man City cho biết: “Trong nhiều ngày qua, tôi đã nghe rất nhiều về từ “trả thù”. Tuy nhiên, từ đó không có trong đầu của tôi. Tôi sẽ chỉ làm mọi điều tốt nhất cho QPR. Chúng tôi đang đứng trước một thách thức lớn bởi Man City là một đội bóng rất mạnh”.

Các trường hợp phân định ngôi vô địch bằng

hiệu số bàn thắng tại Anh trước đây Mùa giải 1923-1924: Cùng có 57 điểm nhưng Huddersfield Town vượt qua Cardiff City khi hơn về chỉ số bàn thắng trung bình (lấy số bàn thắng chia cho số bàn thua). Khi đó, chỉ số này của Huddersfield Town là 1,818 (60 chia cho 33), còn của Cardiff City là 1,794 (61 chia cho 34). Cách tính này được áp dụng tại Anh cho đến mùa giải 1976-1977. Mùa giải 1949-1950: Portsmouth và Wolverhampton cùng có 53 điểm. Ngôi vô địch thuộc về Portsmouth khi có chỉ số bàn thắng trung bình tốt hơn (1,947 so với 1,551). Mùa giải 1953-1954: Arsenal giành chức vô địch dù cùng có 54 điểm như Preston North End (chỉ số bàn thắng trung bình của hai đội lần lượt là 1,516 và 1,417). Mùa giải 1964-1965: M.U có danh hiệu vô địch Anh lần thứ 6 khi hơn chỉ số bàn thắng trung bình so với Leeds (2,282 so với 1,596). Khi đó, hai đội cùng có được 61 điểm. Mùa giải 1988-1989: Arsenal đánh bại Liverpool 2-0 trong trận đấu cuối cùng của mùa giải để qua mặt chính đội chủ sân Anfield trong cuộc đua vô địch. Có cùng 76 điểm, bằng nhau về hiệu số bàn thắng thua (cùng +37) nhưng Arsenal hơn Liverpool ở số bàn thắng ghi được (73 so với 65).

Khánh Uyên