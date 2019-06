Cúp các quốc gia châu Phi khai màn trong bối cảnh khủng hoảng

Pha lập công Trezeguet ở phút 41 giúp Ai Cập khởi đầu suôn sẻ trên sân Cairo Int’l nhưng không thể xua tan những tranh cãi và khủng hoảng xung quanh giải đấu lớn nhất châu Phi lần đầu tiên có sự góp mặt của 24 đội. Những rắc rối chủ yếu tập trung vào Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) và Tổng thống Ahmad Ahmad, bên cạnh mối lo ngại một số đội đòi tẩy chay.

AFP Chủ nhà Ai Cập đã có chiến thắng trong trận khai mạc AFCON 2019

Ai Cập chỉ được chỉ định làm chủ nhà AFCON 2019 vào tháng 1 sau khi Cameroon bị tước quyền đăng cai do sự chậm trễ về cơ sở hạ tầng và an ninh. Bản thân CAF đang ở trong tình trạng hỗn loạn khi FIFA bổ nhiệm Tổng thư ký Fatma Samoura làm người đứng đầu một nhóm sẽ điều hành CAF do một loạt vụ bê bối tham nhũng. Điều này bao gồm ông chủ tịch Ahmad, người đối mặt với cáo buộc tham nhũng và hành vi sai trái tình dục

Một cuộc tranh cãi mới nổ ra trước trận mở màn sau khi truyền thông Zimbabwe tuyên bố đội nhà xem xét tẩy chay trận khai mạc AFCON 2019 vì tranh chấp tiền lương với liên đoàn. Liên đoàn Bóng đá Zimbabwe phủ nhận những đồn đoán và khẳng định đội bóng đã không từ chối thi đấu.

AFP Chủ tịch CAF Ahmad (giữa) đang bị bao vây bởi cáo buộc tham nhũng và bê bối tình dục

Theo thông tin mới nhất, các thành viên nhà vô đương kim vô địch Cameroon từ chối rời khách sạn để lên máy bay đến Ai Cập, nơi mà “Sư tử châu Phi” sẽ đá trận mở màn bảng F gặp Guinea-Bissau vào ngày 25.6. Người phát ngôn của tuyển Cameroon cho biết các thành viên của đội đã từ chối lên máy bay vào hôm 20.6 do không được thanh toán tiền thưởng.

AFP Tuyển Cameroon (trái) đã dùng dằng không đến AFCON 2019 do tiền thưởng

Người phát ngôn của Bộ Thể thao Cameroon là Gabriel Nloga cho biết mỗi tuyển thủ từng được trả tiền thưởng gần 40.000 USD, nhưng một nguồn tin từ Liên đoàn Bóng đá Cameroon cho biết các cầu thủ yêu cầu gấp đôi. Nguồn tin thân cận tiế lộ các tuyển thủ đồng ý rời khỏi Cameroon vào hôm 21.6 khi Bộ Thể thao nước này đồng ý trả cho mỗi cầu thủ khoản tiền thưởng gần 10.000 USD.