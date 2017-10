Cứu cánh cho Torres

Tính từ tháng 1 đến nay, đã qua 7 trận đấu “el nino” (biệt danh của Torres) vẫn không ghi được bàn thắng nào. Với một trung phong cự phách như Torres - đang đứng trong top 5 chân sút xuất sắc nhất lịch sử đội tuyển xứ sở đấu bò tót - thì việc bị tịt ngòi suốt thời gian dài như vậy là điều không ai ngờ. Chính vì vậy, báo chí Tây Ban Nha đã đề nghị HLV Del Bosque gạch tên cầu thủ này ra khỏi danh sách tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp CH Czech và Lithuania trong khuôn khổ bảng I sắp tới. Tuy nhiên, HLV Del Bosque vẫn đặt niềm tin lớn vào Torres.



Torres (giữa) phải sớm tìm lại chính mình - Ảnh: Reuters

Hôm qua, trước khi đến tập trung cùng các đồng đội, Torres được giới chức thành phố quê hương mình là Fuenlabrada, nằm gần thủ đô Madrid, tặng thưởng huân chương danh dự vì những đóng góp cho bóng đá Tây Ban Nha sau 2 chức vô địch Euro 2008 và World Cup 2010. Đây được xem là liều thuốc kích thích giúp Torres sớm quên đi nỗi thất vọng để tìm lại chính mình. Bản thân chân sút này cũng cho rằng: “Tôi rất mong mình sẽ ghi được bàn thắng đầu tiên cho Chelsea. Tôi hy vọng khi trở lại ĐTQG thì tình hình sẽ thay đổi, và mọi sự sẽ tốt đẹp hơn”.

Tuy nhiên, theo tờ nhật báo thể thao AS, khả năng HLV Del Bosque sử dụng Torres trong trận đấu quan trọng gặp CH Czech cuối tuần này vẫn còn bỏ ngỏ. Vì đây là trận mà tuyển Tây Ban Nha phải giành trọn 3 điểm để tạo an toàn trong mục tiêu giành suất chính thức có mặt ở VCK Euro. Một lẽ khác, việc vắng mặt 3 trụ cột Puyol, Fabregas và Pedro cũng buộc HLV Del Bosque phải cân đối lại đội hình, và ưu tiên lối chơi an toàn cho Tây Ban Nha hơn nhằm bảo đảm mặt trận phòng ngự luôn chặt chẽ, vì CH Czech có nhiều cầu thủ chơi phản công rất giỏi như Plasil, Milan Baros, Rosicky, Polak… và trong khung thành còn có thủ môn xuất sắc Petr Cech trấn giữ.

Vì vậy, bài toán sử dụng chân sút Torres đang được HLV Del Bosque suy tính cẩn trọng. Bởi lẽ Tây Ban Nha cũng còn có các chân sút khác đang chơi lên chân là Llorente, Navas hoặc Juan Mata. Do đó, Torres phải tận dụng mọi cơ hội để tìm lại chính mình.

Giang Lao