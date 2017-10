Cựu cầu thủ Atletico dính chấn thương gãy cổ kinh hoàng

Guilavogui rời khỏi sân bằng cáng sau chấn thương kinh hoàng

Trong trận thắng 2-1 của Wolfsburg trước Sporting Lisbon, cầu thủ người Pháp đã dính chấn thương nghiêm trọng vào hiệp 2 của trận đấu. Guilavogui đã buộc phải nhập viện khẩn cấp sau cú trượt chân khiến anh tiếp đất không đúng cách.



Kết quả chụp MRI cho thấy, tiền vệ 25 tuổi gãy đốt sống ở cổ. Tuy nhiên, Guilavogui đã gặp may khi anh vẫn sống sót sau chấn thương kinh hoàng này.

“Các bác sĩ nói rằng, tôi đã gặp may trong điều xui xẻo ấy. Tôi sẽ không cáo buộc người gây ra chấn thương cho tôi, đó chỉ là một tình huống không may mắn. Bây giờ, tôi hi vọng quá trình điều trị sẽ diễn tiến tốt và tôi hồi phục càng nhanh càng tốt. Tôi vẫn còn rất muốn được thi đấu cho đội bóng”, Guilavogui chia sẻ trên trang web chính thức của Wolfsburg.

Đây là thông tin không mấy vui vẻ gì đối với Wolfsburg khi mà đội bóng vừa mới bỏ 3 triệu euro để mua đứt Guilavogui từ Atletico Madrid vào ngày 18.5 vừa qua.

Trước đó, tiền vệ 25 tuổi chơi cho đội bóng nước Đức theo bản hợp đồng cho mượn 2 năm từ Atletico. Guilavogui đã có 53 lần ra sân trong màu áo của đội bóng này và ghi được 3 bàn với vai trò là tiền vệ phòng ngự.

Còn đối với đội bóng cũ, Guilavogui chỉ mới ra sân 1 lần duy nhất cho Atletico kể từ khi gia nhập CLB vào ngày 2.9.2013 cùng bản hợp đồng 5 năm trị giá 10 triệu euro.

Phương Nguyên