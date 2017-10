Cựu danh thủ CLB M.U Denis Irwin và David May mê mẩn sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam

Hai ông Denis Irwin và David May đến VN dịp này nằm trong chuỗi sự kiện giao lưu “I love United”, do Công ty dầu Gulf Oil International tài­­­­­ trợ. Gulf Oil International cũng là đối tác của CLB M.U tại VN. Trước đó, hôm 4.3, hai cựu cầu thủ này đã hòa cùng gần 3.500 CĐV “Quỷ đỏ” tại VN theo dõi qua màn ảnh truyền hình trực tiếp trên sân Hoa Lư (TP.HCM) để xem CLB M.U thi đấu trận gặp Bournemouth (hòa 1-1) trên sân Old Trafford tại giải Ngoại hạng Anh. Hai cựu danh thủ tiếng tăm của M.U này dù đã có không ít lần qua VN, nhưng lần nào cũng cảm nhận được sự cuồng nhiệt của CĐV VN với CLB M.U luôn nồng nàn.



Cho dù hiện nay CLB M.U chưa tìm lại hình ảnh hào hùng như dưới thời HLV lão luyện Alex Ferguson trước đây, nhưng theo ông Denis Irwin: “HLV hiện nay ông Jose Mourinho đang từng bước đưa M.U trở lại, nhưng chỉ có thể cạnh tranh chức vô địch từ mùa tới. Tôi cũng như anh bạn David May hơi thất vọng khi M.U không thắng Bournemouth. Nhưng tôi rất tin M.U sẽ có mặt ở vị trí tốp 4 vào cuối mùa và sẽ vô địch giải Europa League mùa này”.

Trong khi đó, cựu danh thủ David May chia sẻ: “CĐV VN rất tuyệt vời. Thật tiếc là M.U không thắng để làm quà cho các CĐV. Tôi hết sức ngưỡng mộ CĐV VN đã dành tình yêu rất lớn cho M.U”. Cả hai ông Denis Irwin và David May cũng đều hy vọng một ngày không xa CLB M.U thông qua các nhà tài trợ như Gulf Oil International sẽ đến VN để thi đấu giao hữu, nhằm đền đáp sự hâm mộ cuồng nhiệt của giới CĐV VN lâu nay.

Cũng trong cuộc họp báo được tổ chức giữa Gulf Oil International và M.U tại khách sạn Sofitel chiều 5.3, hai cựu danh thủ Denis Irwin và David May rất bất ngờ bởi sự quan tâm sát sao nội tình CLB M.U của giới CĐV VN, trong đó còn có nhiều trẻ em cũng quan tâm không kém. Ông Denis Irwin nói: “Đây là lần thứ 4 tôi đến VN, và thật tuyệt khi thấy sự hâm mộ của CĐV VN với M.U mỗi lúc càng sâu đậm. Sẽ còn nhiều chuyến giao lưu như thế này của CLB M.U với CĐV VN nữa”. Đồng thời hai cựu danh thủ cũng chia sẻ sự hợp tác của hai công ty có lịch sử hơn 100 năm dựa trên cùng một tiêu chí: Chất lượng - Bền vững - Đam mê.

Nhân dịp này, hai cựu danh thủ Denis Irwin và David May trong chuyến đến VN cũng mang theo chiếc cúp vô địch FA Cup mà M.U đoạt gần nhất mùa 2015 - 2016 để giao lưu với người hâm mộ VN.

