Đại chiến AS Monaco - PSG bất phân thắng bại

(TNO) Cuộc đụng độ của 2 'đại gia' Bóng đá Pháp giữa Paris Saint Germain (PSG) và chủ nhà AS Monaco đã bất phân thắng bại khi kết thúc với tỷ số hòa 1-1 ở trận đấu thuộc vòng 24 Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay (10.2, giờ VN).

Pastore ghi bàn mở tỷ số cho PSG ngay ở phút thứ 8 - Ảnh: Reuters

Kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu và chỉ có PSG mới thực sự luyến tiếc bởi đội bóng thủ đô Paris sớm có ưu thế lớn khi vượt lên dẫn trước ở phút thứ 8 nhờ pha ghi bàn của tiền vệ Javier Pastore - người thay thế cho chân sút Edinson Cavani bị chấn thương.

Sớm bị dẫn bàn, đội chủ nhà lập tức có những phản ứng khá tích cực trong hiệp 1 với một số cơ hội ghi bàn ngon ăn được tạo ra nhưng Emmanuel Riviere, Valere Germain hay Rodriguez đều không tận dụng được. Đoàn quân của HLV Laurent Blanc hầu như kiểm soát thế trận ở hiệp 2 và nếu chân sút ngôi sao Zlatan Ibrahimovic "nắn nót" hơn trong các pha dứt điểm thì có lẽ số phận của AS Monaco đã được an bài.



Ibrahimovic (trái) bỏ lỡ vài cơ hội trong trận vừa qua - Ảnh: Reuters

Trước thế trận có phần lép vế, HLV Claudio Ranieri quyết định tung cựu chân sút nổi tiếng của Bulgaria Dimitar Berbatov vào sân ở phút 64 nhằm tăng cường hàng công. Sự có mặt của Berbatov ít nhiều làm hàng thủ của PSG rối loạn và một trong những tình huống cứu bóng trung vệ Thiago Silva đã tự đốt lưới nhà ở phút 74 từ một pha tạt bóng của hậu vệ Fabinho bên cánh phải.

Ở thời gian còn lại, AS Monaco có 2 cơ hội để giành trọn 3 điểm nếu như thủ thành Salvatore Sirigu (PSG) không xuất sắc trước những pha dứt điểm của Fabinho và Berbatov. Ngược lại, ở phía khung thành đối diện, thủ thành Danijel Subasic cũng cứu thua cho AS Monaco sau một tình huống dứt điểm nguy hiểm của Ibrahimovic.



PSG (áo xanh) bị chia điểm bởi một tình huống đá phản lưới nhà - Ảnh: Reuters

Không thể giành 3 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua tranh danh hiệu Ligue 1 nhưng PSG vẫn có thể hài lòng khi tiếp tục giữ khoảng cách 5 điểm (55 so với 50) an toàn với AS Monaco để duy trì hy vọng bảo vệ ngôi vô địch ở 14 vòng đấu còn lại của mùa giải.

Ở trận đấu sớm, cựu vô địch Lyon tiếp tục hồi sinh mạnh mẽ khi quật ngã chủ nhà Nantes với tỷ số 2-1. Như vậy, sau khi vượt qua Troyes để lọt vào chung kết League Cup, “Sử tử vùng Rhone” thắp sáng lại hy vọng nhảy vào top 4 khi chỉ còn cách Saint-Etienne (đội đứng thứ 4) chỉ 4 điểm.

Tây Nguyên

