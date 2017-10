Đại chiến đêm giao thừa

Vào đúng đêm giao thừa (22.1 dương lịch), sân cỏ Premier League sẽ nóng bỏng với hai cuộc đại chiến Man.City - Tottenham và Arsenal - M.U ở vòng 22.

Đối với người hâm mộ bóng đá Anh ở Việt Nam, không có gì thú vị hơn khi được chứng kiến những trận cầu nảy lửa ở Premier League vào đúng thời điểm chia tay năm cũ và chào đón năm mới. Tiệc tất niên sẽ bắt đầu bằng trận Man.City tiếp Tottenham tại sân Etihad (20 giờ 30 đêm 29 tết) và khi pháo hoa rực rỡ trên bầu trời nước ta thì đó chính là lúc trận Arsenal - M.U (23 giờ) bước vào hiệp 2.

Man.City vừa thắng Wigan 1-0 vào rạng sáng qua để duy trì khoảng cách 3 điểm trước M.U và nới rộng cách biệt lên thành 5 điểm so với Tottenham trong cuộc đua tam mã ở Premier League. Tuy nhiên, muốn khẳng định hơn nữa tư thế của ứng viên số 1 cho ngôi vô địch, Man.City cần phải đá bại Tottenham, như điều mà họ đã làm được ở trận lượt đi tại White Hart Lane. Thế nhưng lần này, mọi chuyện sẽ không đơn giản với Man.City khi họ vừa mất quân (anh em Toure dự CAN 2012 và Kompany tiếp tục bị treo giò) mà Tottenham lại mạnh hơn rất nhiều so với lúc khởi đầu mùa bóng.



Arsenal (trái) sẽ đọ sức với M.U ngay vào thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới âm lịch - ẢnhH: AFP

Dĩ nhiên, Man.City vẫn có thể dựa vào thành tích toàn thắng trên sân nhà ở Premier League mùa này để nâng cao sĩ khí. Thế nhưng, các cầu thủ chủ nhà cũng cần phải thận trọng bởi đây sẽ là trận đấu để Tottenham chứng minh vị thế ứng viên của họ. Nếu thắng, Tottenham sẽ phả hơi nóng vào gáy hai đội bóng của thành Manchester, còn nếu thua thì họ cũng chẳng mất gì. Đó chính là điều đáng sợ nơi Tottenham bên cạnh một lối chơi đang định hình cùng một lực lượng khá hùng hậu.

Sau đó, đến lượt Arsenal đón tiếp M.U tại sân Emirates với mục tiêu duy trì cơ may tranh chấp một vị trí trong top 4. Hàng công của Arsenal không có vấn đề gì (dù thiếu Gervinho và Chamakh), nhưng hàng thủ chắp vá của họ có thể sẽ trở thành miếng mồi ngon cho các chân sút của M.U. Tuy nhiên, đó cũng chính là vấn đề của “Quỷ đỏ” vào lúc này.

Arsenal cần phải thắng để trả phần nào món nợ thua thảm 2-8 ở trận lượt đi, nhưng M.U cũng muốn có điều tương tự để ít nhất vẫn duy trì được khoảng cách 3 điểm so với Man.City. Không thể đoan chắc phần thắng sẽ thuộc về ai nhưng có một điều có thể trở thành sự thật: trận đấu này sẽ xuất hiện nhiều bàn thắng, dựa trên sự chắp vá hàng thủ của cả hai đội. Nếu thế thì còn gì tuyệt hơn bởi hỏa pháo của hai đội sẽ nổ giòn giã, như những tràng pháo để người hâm mộ ở Việt Nam chào đón năm mới.

Tỷ lệ cược Manchester City - Tottenham:

Man.City chấp nửa trái, thắng 9.

Arsenal - Manchester Utd:

Đồng banh, M.U thắng 9. (Theo AsianBookie)

Trần Tôn