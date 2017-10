Đại chiến tại Wembley

Chelsea và M.U chưa có nhiều thay đổi lớn về lực lượng so với mùa giải trước. Tính cho đến thời điểm này, tiền vệ Yossi Benayoun là bản hợp đồng lớn nhất của “The Blues”, trong khi M.U chỉ mới có được chân sút trẻ của tuyển Mexico - Javier Hernandez. Với những con người cũ nhưng ở trận đấu đêm nay, cả Chelsea (ĐKVĐ Premier League và FA Cup) và M.U (vô địch League Cup) đều có nhiều xáo trộn trong đội hình xuất phát.

HLV Carlos Ancelotti đang muốn lấy lại hình ảnh của Chelsea sau 3 trận giao hữu toàn thua gần đây bằng một chiến thắng trước M.U. Nhưng để làm được điều đó, nhà cầm quân người Ý phải xốc lại tinh thần vì đa số cầu thủ dính chấn thương và suy giảm thể lực sau World Cup. “Bộ ba” John Terry, Frank Lampard và Ashley Cole sẽ ra sân, nhưng Drogba nhiều khả năng ngồi ghế dự bị (do chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương) để nhường chỗ cho Anelka song hành cùng Kalou trên hàng tiền đạo. Tuy nhiên mối lo lớn nhất của HLV Ancelotti chính là sự vắng mặt của thủ thành Petr Cech (cũng do chấn thương), khi người thay thế Hilario sẽ khó đảm bảo sự an toàn do tuổi tác trước hàng công trẻ trung của M.U. Sự trở lại của Mikel và Essien sẽ đẩy tân binh Benayoun ngồi ghế dự bị. “Đây sẽ là một đợt kiểm tra rất quan trọng của 2 đội trước mùa giải mới. Tôi muốn các cầu thủ phải thể hiện một cách tốt nhất, bởi M.U luôn là một đối thủ nặng ký”, HLV Ancelotti bộc bạch.

Về phần M.U, HLV Ferguson sẽ nhân cơ hội Chelsea mất 2 trụ cột để “rửa hận” sau khi mất chức vô địch Premier League mùa giải trước và thua ở trận chung kết Community Shield Cup năm 2009. Có lẽ đến giờ, nhà cầm quân người Scotland vẫn còn cay cú trận thua Chelsea 1-2 ngay trên thánh địa Old Trafford ở cuối mùa giải năm trước khiến M.U mất chức vô địch, trong đó Drogba ghi bàn thắng thứ 2 ở thế việt vị. Nhưng nếu như một năm trước, HLV Ferguson luôn miệng chỉ trích đội hình già nua của Chelsea, thì bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn ngược lại. “Với kinh nghiệm của các cầu thủ Chelsea, bạn phải luôn xem họ là mối đe dọa lớn nhất”, HLV Ferguson nhận xét. Thế nhưng, với mục tiêu dài hơi để giành lại “ngôi vua” Premier League ở mùa giải tới, HLV Ferguson chắc chắn sẽ không dám mạo hiểm để các trụ cột (hoặc đang điều trị chấn thương, hoặc suy giảm thể lực sau World Cup) ra sân ở trận này như: Rio Ferdinand, Michael Carrick, Patrice Evra, Anderson, Owen Hargreaves và thậm chí cả Rooney, Vidic. Điều đó đồng nghĩa với việc một số tài năng trẻ như Gibson, Evans, Smalling, Chris và Hernandez… sẽ có cơ hội ra sân ngay từ đầu bên cạnh Berbatov, Owen, Giggs, Fletcher.

Chelsea và M.U đang ngày có nhiều duyên nợ với nhau, bởi trong 5 mùa giải qua, chỉ có “The Blues” mới có thể hạ bệ “Quỷ đỏ” ở Premier League. Trong khi đó, mục tiêu lớn nhất của Chelsea là Champions League sau khi giành vô địch Premier League lại bị chính M.U nẫng tay trên ở trận chung kết năm 2008. Vì vậy, cuộc đối đầu đêm nay, chẳng đội nào muốn ra về tay trắng. Tỷ lệ cược: đồng banh. (Nguồn: Asianbookie)

Tây Nguyên