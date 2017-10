Đại diện Premier League chiếm tiên cơ ở Europa League

Kết quả các trận đấu: Bảng A: Ajax 1 - 1 Molde Fenerbahce 1 - 1 Celtic Xếp hạng: 1. Molde (11 điểm), 2. Fenerbahce (9 điểm), 3. Ajax (7 điểm), 4. Celtic (3 điểm) Bảng B: Bordeaux 2 - 2 Rubin Kazan Sion 0 - 0 Liverpool Xếp hạng: 1. Liverpool (10 điểm), 2. Sion (9 điểm), 3. Rubin Kazan (6 điểm), 4. Bordeaux (4 điểm) Bảng C: Dortmund 0 - 1 PAOK Thessaloniki FK Qabala 0 - 3 Krasnodar Xếp hạng: 1. Krasnodar (13 điểm), 2. Dortmund (10 điểm), 3. PAOK Thessaloniki (7 điểm), 4. FK Qabala (2 điểm) Bảng D: Midtjylland 1 - 1 Club Brugge Napoli 5 - 2 Legia Warszawa Legia Warszawa (4 điểm) Bảng E: Rapid Wien 2 - 1 Dinamo Minsk Viktoria Plzen 3 - 3 Villarreal Xếp hạng: 1. Rapid Wien (15 điểm), 2. Villarreal (13 điểm), 3. Viktoria Plzen (4 điểm), 4. Dinamo Minsk (3 điểm) Bảng F: Groningen 0 - 0 Braga Liberec 2 - 4 Marseille Xếp hạng: 1. Braga (13 điểm), 2. Marseille (12 điểm), 3. Liberec (7 điểm), 4. Groningen (2 điểm) Bảng G: Dnipro 3 - 0 Rosenborg St Etienne 1 - 1 Lazio Xếp hạng: 1. Lazio (14 điểm), 2. St Etienne (9 điểm), Dnipro (7 điểm), 4. Rosenborg (2 điểm) Bảng H: Skenderbeu 0 - 3 Lokomotiv Moscow Sporting CP 3 - 1 Besiktas Xếp hạng: 1. Lokomotiv Moscow (11 điểm), 2. Sporting CP (10 điểm), 3. Besiktas (9 điểm), 4. Skenderbeu (3 điểm) Bảng I: Fiorentina 1 - 0 Belenenses Lech Poznan 0 - 1 Basel Xếp hạng: 1. Basel (13 điểm), 2. Fiorentina (10 điểm), 3. Lech Poznan (5 điểm), 4. Belenenses (5 điểm) Bảng J: Anderlecht 2 - 1 Qarabag Tottenham 4 - 1 AS Monaco Xếp hạng: 1. Tottenham (13 điểm), 2. Anderlecht (10 điểm), 3. AS Monaco (6 điểm), 4. Qarabag (4 điểm) Bảng K: APOEL Nicosia 1 - 3 Sparta Prague Asteras Tripolis 0 - 4 Schalke Xếp hạng: 1. Schalke (14 điểm), 2. Sparta Prague (13 điểm), 3. Asteras Tripolis (4 điểm), 4. APOEL Nicosia (3 điểm) Bảng L: Bilbao 2 - 2 AZ Alkmaar Partizan Beograd 1 - 3 Augsburg Xếp hạng: 1. Bilbao (13 điểm), 2. Augsburg (9 điểm), 3. Partizan Beograd (9 điểm), 4. AZ Alkmaar (4 điểm) * Hai đội đầu bảng đi tiếp vào vòng trong Xếp hạng: 1. Napoli (18 điểm), 2. Midtjylland (7 điểm), 3. Club Brugge (5 điểm), 4.