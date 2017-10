Đại gia gặp khó ở sân chơi hạng 2

Kết quả bốc thăm vòng sơ loại thứ 3 Champions League

NK Maribor (Slovenia)/FK Zeljeznicar (Bosnia) - F91 Dudelange (Luxembourg)/FC Salzburg (Áo)

FC BATE Borisov (Belarus)/FK Vardar (Macedonia) - KS Skënderbeu (Albania)/Debreceni VSC (Hungary)

CFR 1907 Cluj (Romania) - FC Slovan Liberec (CH Czech)/FC Shakhter Karagandy (Kazakhstan)

RSC Anderlecht (Bỉ) - Shamrock Rovers FC (Ireland)/FK Ekranas (Litva)

FK Buducnost Podgorica (Montenegro)/Slask Wroclaw (Ba Lan) - The New Saints FC (Wales)/Helsingsborgs IF (Thụy Điển)

Ulisses FC (Armenia)/FC Sheriff (Moldova) - Ludogorets Razgrad (Bulgaria)/GNK Dinamo Zagreb (Croatia)

Celtic FC (Scotland) - HJK Helsinki (Phần Lan)/KR Reykjavík (Israel)

Molde FK (Na Uy)/FK Ventspils (Latvia) - FC Flora Tallinn (Estonia)/FC Basel 1893 (Thụy Sĩ)

MSK Zilina (Slovakia)/Hapoel Kiryat Shmona FC (Israel) - Neftci PFK (Azerbaijan)/FC Zestafoni (Georgia)

AEL Limassol FC (Síp)/Linfield FC (Bắc Ailen) - Valletta FC (Malta)/FK Partizan (Serbia)

Fenerbahce SK (TNK) - FC Vaslui (Romania)

Motherwell FC (Scotland) - Panathinaikos FC (Hy Lạp)

FC København (Đan Mạch) - Club Brugge KV (Bỉ)

FC Dynamo Kyiv (Ukraine) - Feyenoord (Hà Lan)