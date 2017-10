Đại gia Ligue 1 khuấy động kỳ chuyển nhượng mùa đông

(TNO) Hai đại gia Ligue 1 là Paris Saint Germain (PSG) và AS Monaco tiếp tục gây sự chú ý trước ngày mở cửa kỳ chuyển nhượng mùa đông (1.1.2014) với kế hoạch về những thương vụ lớn.

>> Premier League phá kỷ lục chuyển nhượng

>> Những thương vụ đình đám nhất kỳ chuyển nhượng hè 2013

>> Chuyển nhượng: Arsenal lập kỷ lục với Ozil, M.U có Fellaini



Mata không được trọng dụng tại Chelsea nhưng là mục tiêu của PSG - Ảnh: Reuters

Với những hợp đồng đắt tiền trong các kỳ chuyển nhượng gần đây, PSG lại gây sự chú ý lớn ở kỳ chuyển nhượng sắp tới với tham vọng tiếp tục “tân trang” đội hình bằng những ngôi sao. Theo báo giới Pháp, đội chủ sân Parc des Princes sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu bị “sẩy” ở kỳ chuyển nhượng mùa hè là tiền vệ tấn công Juan Mata (Chelsea) và cầu thủ người Pháp gốc Việt Yohan Cabaye (Newcastle).

Nếu như thương vụ Mata nhiều khả năng sẽ thành công do tiền vệ người Tây Ban Nha không được HLV Jose Mourinho trọng dụng, thì kế hoạch chiêu mộ Cabaye có thể gặp khó do cựu tiền vệ của Lille đang đắn đo về việc ra đi do sợ bị ảnh hưởng đến cơ hội dự World Cup 2014.

Nếu như các thương vụ Mata hoặc Cabaye thành công, HLV Laurent Blanc nhiều khả năng sẽ phải bán đi Jeremy Menez (người đang được Juventus liên hệ), Javier Pastore, đồng thời mở đường cho tài năng trẻ Lucas Moura trở lại Brazil theo bản hợp đồng cho mượn.

Tham vọng của PSG còn gây sự chú ý của dư luận khi ông chủ tịch Nasser Al-Khelaifi vẫn chưa từ bỏ ý định đưa siêu sao Cristiano Ronaldo từ Real Madrid về Parc des Princes ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.



Otamendi (phải) đã lọt vào tầm ngắm của AS Monaco - Ảnh: AFP

Trong khi đó, theo Goal.com, ngoài việc gần như sẽ đạt được thỏa thuận chiêu mộ chân sút người Bờ Biển Ngà Lacina Traore từ Anzhi Makhachkala, AS Monaco cũng không giấu tham vọng chiêu mộ trung vệ Nicolas Otamendi từ Porto, đồng thời giữ mối quan tâm đến tiền vệ ngôi sao người Argentina Angel Di Maria (Real Madrid).

Dĩ nhiên, nếu có thêm những bản hợp đồng mới, đội quân của HLV Claudio Ranieri sẽ phải chia tay một số cầu thủ khác để giảm bớt sự cồng kềnh.

Khác với PSG và AS Monaco, các “đại gia” khác của Ligue 1 là Marseille, Lyon, Lille chắt bóp hơn khi cả 3 đang cùng nhắm tiền đạo Paul-Georges Ntep, nhưng thật sự đắn đo trước cái giá 7 triệu euro mà CLB Auxerre đưa ra.

Lyon sẽ ít nhiều gây sự chú ý ở kỳ chuyển nhượng mùa đông về diễn biến giữ chân các ngôi sao Bafetimbi Gomis và Yoann Gourcuff, những cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này.

Ở phần còn lại, Bastia và Montpellier mở đầu kỳ chuyển nhượng mùa đồng khi lần lượt đạt được thỏa thuận để có được chữ ký của tiền đạo Djibril Cisse (từ Kuban Krasnodar) và Mbaye Niang (cho mượn từ AC Milan).

Dortmund bận rộn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông Việc đi hay ở của Robert Lewandowski của Dortmund sẽ hâm nóng kỳ chuyển nhượng mùa đông ở Bundesliga, trong đó Bayern Munich có thể là bến đỗ mới của tiền đạo người Ba Lan. Theo tờ Bild, với bản hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối mùa, Lewandowski được tự do đàm phán với các đội bóng khác trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.2014. Vì vậy, Dortmund chắc chắn sẽ phải tính toán phương án giữ chân hoặc bán gấp Lewandowski trong mùa đông nếu không muốn chân sút này ra đi tự do vào mùa hè năm tới. Dortmund có lẽ là đội bận rộn nhất kỳ chuyển nhượng lần này bởi ngoài Lewandowski, họ còn phải nhanh chóng gia hạn hợp đồng mới với tài năng trẻ Marcos Reus. Theo điều khoản được ký kết giữa Reus với Dortmund, chỉ cần bỏ ra 35 triệu euro là có thể phá vỡ hợp đồng. Bên cạnh việc giữ chân các ngôi sao, bản thân Dortmund còn phải năng nổ trong việc bổ sung đội hình trong tình cảnh hàng loạt trụ cột Mats Hummels, Neven Subotic, Marcel Schmelzer, Ilkay Gundogan và Lukasz Piszczek đều dính chấn thương khiến đội bóng dần tắt hy vọng trong cuộc đua vô địch. Theo đó, những cái tên Jackson Martinez (Porto), Adrian Ramos (Hertha Berlin) và Kevin Volland (Hoffenheim) đang trong tầm ngắm của đội chủ sân Westfalenstadion.

Tây Nguyên