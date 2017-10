 Đại gia trút giận

Nhiều tỷ số đậm đã xuất hiện khi các ông lớn dội cơn mưa bàn thắng vào lưới các đối thủ để tạo ra những khoảng cách lớn ở các giải vô địch quốc gia châu Âu rạng sáng qua.



Lỗi ngớ ngẩn của thủ môn Boruc đã góp công giúp Arsenal xây chắc ngôi đầu bảng - Ảnh: Daily Mail

Trung phong Giroud mở đầu cơn mưa bàn thắng khi ghi cả 2 bàn cho Arsenal giúp chặn đứng hiện tượng Southampton vốn “làm mưa làm gió” nhiều tháng qua. Nhưng người góp công lớn cho trận thắng của “Pháo thủ” mà HLV Wenger đánh giá rất quan trọng lại chính là thủ môn Artur Boruc của phía đội khách. Boruc đã có pha đùa giỡn không đúng chỗ khi vờn bóng trong lúc Giroud áp sát gây áp lực, và đã để mất bóng giúp ngôi sao người Pháp dễ dàng mở tỷ số. Cuối trận đội chủ sân Emirates tận dụng sai sót của hậu vệ Fonte ngây ngô kéo áo quá lộ trung vệ Mertesacker trong vòng cấm để Giroud ấn định tỷ số 2-0 từ chấm 11 m.

Không chịu kém cạnh “hàng xóm”, Chelsea đã có chiến thắng đậm West Ham 3-0 do Lampard ghi cú đúp, bàn còn lại do Oscar ghi, để trở lại tốp 3 với 24 điểm bằng Liverpool nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ. HLV Mourinho tỏ ra rất hài lòng với sự trở lại này của Chelsea, vì sẽ là tiền đề để bước vào cuộc soán ngôi Arsenal sau loạt trận marathon ở tháng 12 và đầu năm mới. Trong đó, then chốt là cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 đội ngay lễ Giáng sinh.

Man.City thắng hủy diệt Tottenham Man.City đã lấy lại niềm tin và sống lại hy vọng đeo bám ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh sau khi đè bẹp Tottenham đến 6-0 vào tối qua. Navas mở tỷ số phút 14 báo hiệu cơn mưa gôn sau đó khi Negredo sút trúng chân Sandro vào lưới phút 34 và Aguero ghi phút 41, giúp đội chủ sân Etihad dẫn 3-0. Sang hiệp 2, Aguero rồi Negredo tiếp tục ghi 2 bàn nữa ở các phút 50 và 55 để giúp “Man xanh” dẫn 5-0. Cuối trận, Navas ghi bàn thứ 2 ấn định chiến thắng 6-0 cho Man.City. G.Lao

Tại La Liga, Barca dù không có Messi nhưng đã dội 4 bàn trắng vào lưới Granada (2 quả phạt 11 m do Iniesta và Fabregas ghi, 2 bàn còn lại do Pedro, Sanchez thực hiện), Real cũng quật ngã Almeria 5-0, trong đó Ronaldo ghi bàn đầu để nâng tổng số bàn thắng lên 17 (bỏ xa Messi chỉ có 9 bàn) tiếp tục tạo ấn tượng trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA. Các bàn còn lại do Bale, Ramos, Isco, Alvaro Moreta... ghi. Nhưng thắng hủy diệt nhất chính là Atlectico Madrid khi đè bẹp Getafe 7-0 với 2 cú đúp của Davis Villa và Raul Garcia. Những chiến thắng “hoành tráng” này cho thấy La Liga mất hay khi cuộc đua chỉ còn là tam mã giữa Barca và 2 đội thành Madrid, bất chấp Real Sociedad đã nỗ lực bám theo khi thắng ngược Celta Vigo 4-3 sau khi bị dẫn 3-1. Cả 4 bàn thắng của Sociedad đều do cựu tiền đạo Arsenal Carlos Vela ghi.

Trong khi đó, tỷ số “khủng” cũng xuất hiện ở trận derby nước Đức khi Bayern làm “gỏi” Dortmund đến 3-0. Thú vị nhất là bàn mở tỷ số của cựu cầu thủ Dortmund Mario Gotze. 2 bàn còn lại do Robben và Muller ghi. Ở Ligue 1, PSG đánh bại chủ nhà Reims với tỷ số đậm 3-0 với bàn cuối của Ibrahimovic. Chỉ có bất ngờ ở Serie A khi ứng viên vô địch Napoli bại trận trên sân nhà trước Parma 0-1 (Cassano ghi) và AC Milan tiếp tục gây thất vọng khi để Genoa chia điểm trong trận hòa 1-1. Kaka ghi bàn rất sớm, nhưng Balotelli lại bị thẻ đỏ trong trận này. Các kết quả khác: Livorno - Juventus 0-2, Sampdoria - Lazio 1-1, Sassuolo - Atalanta 2-0, Torino - Catania 4-1, Udinese - Fiorentina 1-0.

Giang Lao - Tây Nguyên

