(TNO) Đối mặt với tình cảnh đang chìm trong khủng hoảng bê bối tham nhũng, FIFA lại đón nhận thêm nhiều nỗi sợ hãi khi Đại hội lần thứ 65 của tổ chức này vừa nhận một cảnh báo bị đặt bom ở địa điểm diễn ra sự kiện ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch vào ngày 29.5 (giờ Thụy Sỹ) tại Zurich.

Đại hội FIFA bị đe dọa đánh bom - Ảnh: Reuters Đại hội FIFA bị đe dọa đánh bom - Ảnh: Reuters

AFP dẫn lời phát ngôn viên của cảnh sát Zurich là Brigitte Vogt xác nhận rằng đã nhận được một cảnh báo đặt bom tại sân vận động Hallen thuộc thành phố này, nơi diễn ra Đại hội FIFA vừa khai mạc hôm 28.5 và cũng là nơi tiến hành cuộc bỏ phiếu bầu chức chủ tịch của tổ chức này. Cảnh báo đặt bom được một kẻ vô danh gọi tới một hãng truyền thông vào khoảng 11 giờ ngày 29.5 (giờ địa phương) với mục tiêu muốn “nổ tung” Đại hội lần thứ 65 của FIFA.

Ngay sau khi nhận được mối đe dọa, cảnh sát Zurich và lực lượng an ninh của FIFA lập tức rà soát tìm kiếm phòng tổ chức đại hội, theo Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke. “Một mối đe dọa vô danh nhắm đến FIFA và sau khi thẩm định thông tin và tìm kiếm, chúng tôi đã loại trừ nguy cơ về việc sự kiện bị đặt bom”, ông Valcke nói với AFP.

Mối lo ngại về cảnh báo bom một lần nữa đẩy FIFA vào tình trạng căng thẳng sau vụ hàng loạt quan chức cấp cao bị truy tố và bắt giữ hôm 27.5 tại khách sạn 5 sao Baur au Lac ở Zurich do bị buộc tội tham nhũng. Chưa dừng ở đó, theo tờ Guardian, trước khi nhận được cảnh báo bom, một nhóm người hâm mộ Palestine đã xông vào địa điểm tổ chức Đại hội FIFA la hét “phạt thẻ đỏ cho FIFA” và chỉ bị giải tán với sự can thiệp của lực lượng an ninh.

Sau khi mối đe dọa đặt bom được giải tỏa, Đại hội FIFA tiếp tục diễn ra bình thường và tâm điểm sẽ là cuộc bỏ phiếu bầu chức chủ tịch với cuộc đối đầu giữa Sepp Blatter (đương kim chủ tịch) và Thái tử Jordan kiêm Phó chủ tịch FIFA Ali bin al-Hussein.

Tây Nguyên