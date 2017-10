“Dải ngân hà” bị nổ tanh bành

Sau trận đấu tại sân Bernabeu, trong đường hầm vào phòng thay đồ, tiền đạo Lisandro của Lyon đã nói với hậu vệ Ramos của Real Madrid: “Ê, hôm qua cậu nói trên báo là đội cậu sẽ thắng 3-0 mà”. Nghe câu khiêu khích này, Ramos đã nổi xung định xông vào ăn thua đủ với Lisandro. Delgado nhảy ra hỗ trợ Lisandro và phía bên kia Higuain, Kaka lăm lăm chuẩn bị trợ chiến. May là lực lượng bảo vệ sân đã có mặt kịp thời.

Bị loại khỏi vòng 1/8 là một thất bại không dễ nuốt với các cầu thủ Real trong một sớm một chiều. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ sẽ thành một đám cháy lớn. Lisandro chưa hiểu rõ điều đó. Đây là lần thứ 6 liên tiếp Real phải trở thành khán giả ở sân chơi mà họ là ông vua quá sớm. Đặc biệt là khi đầu mùa bóng này, họ đã bỏ ra 252 triệu euro để tân trang đội hình và trận chung kết mùa giải này lại tổ chức ngay tại sân Bernabeu của họ. Nếu vào ngày cuối tháng 5, Barca đến sân này để bảo vệ danh hiệu vô địch thì thế nào nhỉ? Thôi, chắc không nghĩ nữa...

Đúng là Real đã vào trận với tinh thần hạ đối thủ 3-0 như Ramos tuyên bố. Phút thứ 6, Ronaldo đã vượt qua Reveillere và Cris để sút qua hai chân thủ môn Lloris mở tỷ số cho Real. Tiếp đó là Higuain với các cơ hội rõ rệt. Tiếc cho chân sút người Argentina này, hình như cái duyên ghi bàn của anh đã sử dụng hết ở các trận trước mà không chừa lại bất kỳ phần nào cho trận gặp Lyon này. Rõ rệt nhất là khi anh lừa bóng qua cả thủ môn, tung cú sút vào khung thành trống, gần như cả sân Bernabeu đứng bật dậy, nhưng trái bóng lạnh lùng lăn thẳng vào cột dọc. Rồi cú sút cận thành của Higuain không vượt qua tay Lloris, và lại chính anh với cú đánh đầu chệch khung gỗ ít xăng-ti-mét.

Real cầm bóng 67% trận đấu, thực hiện 601 đường chuyền thành công so với 291 của Lyon nhưng ít khi họ tiến đến sát khung thành Lyon, trừ những cơ hội kể trên của Higuain. Arbeloa và Ramos sau trận đấu đã thừa nhận rằng họ chưa chơi giống như một khối thống nhất, họ phụ thuộc vào các cá nhân nhiều quá. Mà các cá nhân của Real trận này câm bặt. Granero quá tệ, Guti không phát sáng, CR9 chơi dưới sức, Higuain kém may mắn. Còn Kaka? Cây bình luận Roncero của tờ AS đã thốt lên: “Tôi hết kiên nhẫn với cầu thủ trị giá 68 triệu euro này rồi”.

Lyon đầu hàng ở hiệp đầu song Real không ghi được bàn thứ 2. Tới hiệp 2, HLV Puel thực hiện một số điều chỉnh chiến thuật đúng như đưa Toulalan xuống đá trung vệ, đưa các tiền vệ Kallstrom và Gonalons vào để xoay đội hình từ 4-3-3 sang 4-4-2, triệt thoái bộ óc Guti của Real. HLV Pellegrini của Real không có bất kỳ câu trả lời thích hợp nào cho sự thay đổi của Lyon. Việc ông đưa “nghị sĩ già” Raul vào sân thay Kaka chứng tỏ sự bất lực của ông.

Trận đấu càng kéo dài, các cầu thủ Real càng căng thẳng. Họ lo sợ rằng một bàn thắng của Lyon sẽ khiến họ bị loại. Nỗi sợ đó đè nặng lên tâm hồn họ và khiến các mạch máu họ dần đông cứng. Đó là nỗi sợ tiên tri. Phút 75, Pjanic phối hợp với Delgado và Lisandro ghi bàn gỡ hòa cho Lyon. Từ phút đó, mạch máu thớ thịt của các cầu thủ Real hoàn toàn đông cứng.

“Chúng tôi chưa biết chơi các trận cầu lớn”, Guti khóc trong phòng họp báo sau trận. Các cầu thủ lớn chưa biết chơi trận cầu lớn? Câu hỏi này dành cho Pellegrini.

Đinh Hiệp