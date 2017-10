Dân Mỹ “máu” World Cup nhất

Từ lâu bóng đá vẫn chưa thể giành được một vị trí vững chắc trong toàn cảnh nền thể thao Mỹ song có một điều ngạc nhiên lớn là Mỹ đã vượt qua Anh, quê hương bóng đá, để trở thành nước có số lượng vé World Cup bán ra nhiều nhất thế giới, ngoài nước chủ nhà Nam Phi. Theo thống kê gần đây của ban tổ chức, các CĐV Mỹ đã mua 107.567 vé xem World Cup, vượt xa Anh với chỉ 63.835 vé. Chủ tịch LĐBĐ Mỹ, Sunil Gulati, phấn khởi nói với AFP: “Anh có thể là đội tuyển được chú ý nhiều nhất song ngoại trừ nước chủ nhà Nam Phi, Mỹ xếp vượt trội trên biểu đồ vé bán ra”.

Một số người có thể lý giải rằng do dân số Mỹ cao hơn nhiều so với các nước tranh tài khác song nên nhớ tình hình này không diễn ra tại các kỳ World Cup 2002 và 2006 dù sự khác biệt về dân số vẫn vậy. Trưởng ban tổ chức của Nam Phi Danny Jordaan lại có ý kiến việc bán vé qua mạng là một nguyên nhân khiến Mỹ, nơi internet được sử dụng rất phổ biến, vượt lên dẫn đầu. Tuy nhiên, điều đó không chính xác khi so sánh với Anh và Đức, 2 quốc gia mà internet phổ biến không kém cạnh so với Mỹ.

Lý do chính cho sự quan tâm đột biến này là thành công của tuyển Mỹ tại Confederations Cup năm ngoái. Tại đó, Mỹ đã đánh bại Tây Ban Nha 2-0 ở bán kết và dẫn trước Brazil 2-0 trước khi thua ngược ở chung kết. Thành công đó khiến người dân Mỹ có cảm tưởng các tài năng bóng đá của họ có thể cạnh tranh với những đội bóng xuất sắc nhất thế giới, điều này giúp thu hút thêm CĐV và củng cố lòng niềm tin người hâm mộ. “Người Mỹ thích những kẻ chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện một điều gì đó thật đặc biệt”, đội trưởng Carlos Bocanegra phát biểu.

Ngoài ra, cũng phải thừa nhận sự phát triển của bóng đá Mỹ. Kể từ khi huyền thoại người Brazil Pele thi đấu cho Cosmos ở thập niên 1970 trong chiến dịch đánh thức các CĐV Mỹ, có nhiều niềm tin rằng bóng đá sẽ trở thành môn thể thao hùng mạnh ở nước này. Song cuộc cách mạng nào cũng cần có thời gian. Hai cột mốc quan trọng là việc World Cup 1994 được tổ chức trên đất Mỹ và giải Major League Soccer (MLS) được thành lập. Việc ngôi sao người Anh David Beckham tiếp bước Pele sang chơi cho LA Galaxy cũng giúp bóng đá Mỹ có sức thu hút hơn. M.U, AC Milan và Chelsea là một số đội bóng lừng danh đã thu nhiều lợi nhuận khi du đấu ở đây với các SVĐ chật kín khán giả. Các trận đấu ở châu Âu xuất hiện nhiều hơn trên sóng truyền hình Mỹ. Hai hãng ABC và ESPN quảng bá World Cup một cách rầm rộ chưa từng có trên những kênh dành cho giải bóng rổ NBA và bóng chày.

Một nguyên nhân khác là sự gia tăng số lượng người nhập cư từ Nam Mỹ. Nhóm người này mang theo tình yêu bóng đá và cả sự ủng hộ với đội bóng cố hương. Điều này thể hiện qua việc bản quyền truyền hình World Cup 2010 và 2014 bằng tiếng Tây Ban Nha bán được 325 triệu USD trong khi bản quyền tiếng Anh chỉ bán được 100 triệu USD.

Hiện Mỹ rất háo hức với chiến dịch đăng cai World Cup 2018 và World Cup 2022. Các quan chức bóng đá Mỹ ước lượng có 90 triệu tín đồ túc cầu giáo ở Mỹ và dự kiến sẽ bán ra 5 triệu vé nếu được tổ chức World Cup. “Chúng tôi có 320 triệu người. Nếu một phần trăm nhỏ chuyển sang yêu thích bóng đá, nó sẽ là một sự phát triển khác thường”, Gulati háo hức phát biểu.

Tuyển Mỹ được mời vào Nhà Trắng Trong hôm nay, các tuyển thủ Mỹ sẽ có vinh dự viếng thăm Nhà Trắng để nhận lời chúc may mắn của tổng thống Barack Obama trước khi sang Nam Phi. Chủ tịch LĐBĐ Mỹ Sunil Gulati và cựu tổng thống Bill Clinton, chủ tịch danh dự chiến dịch đăng cai World Cup 2018 và 2022 của Mỹ, cũng sẽ có mặt. Ông Gulati thổ lộ rằng sẽ là một trải nghiệm độc nhất vô nhị khi có 2 tổng thống, Clinton và Obama, chụp chung một bức hình với tuyển Mỹ.



Mỹ sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup bằng trận đấu với Anh vào ngày 12.6, dự kiến sẽ có mặt phó tổng thống Joseph Biden. Ông Clinton sẽ dự khán vài trận đấu trong khi ông Obama nói ông sẽ sang Nam Phi nếu tuyển Mỹ lọt vào sâu. S.D (Theo AP)

Sơn Duân