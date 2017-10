Đánh bại AS Monaco, Marseille bám sát top 3 Ligue 1

(TNO) Marseille đã có cú ngược dòng thành công đánh bại AS Monaco ở trận đấu muộn nhất vòng 36 Ligue 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (11.5, giờ Việt Nam) để thắp lại hy vọng dành vé dự Champions League mùa tới.

Đánh bại AS Monaco, Marseille (trắng) thắp hy vọng đoạt vé dự Champions League - Ảnh: AFP Đánh bại AS Monaco, Marseille (trắng) thắp hy vọng đoạt vé dự Champions League - Ảnh: AFP

Kém 5 điểm so với vị trí thứ 3 và biết được Saint Etienne đè bẹp Nice với tỷ số 5-0 ở trận đấu sớm, Marseille tự hiểu rằng họ buộc phải dành trọn 3 điểm trước vị khách đến từ công quốc Monaco.



Tuy nhiên, quyết tâm của đội chủ sân Velodrome bị lung lay ngay ở giây thứ 45 của trận đấu khi tiền vệ Joao Moutinho thực hiện một pha sút xa bất ngờ từ tình huống phá bóng bất cẩn của Mario Lemina. Bàn mở tỷ số sớm đã giúp cuộc đấu diễn ra cởi mở “ăn miếng trả miếng” trong 45 phút đầu tiên, trong đó Les Rouges et Blancs (biệt danh của AS Monaco) là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.



Trong suốt hiệp 1, chủ nhà Marseille chỉ tạo được 1 cơ hội ăn bàn của Andre-Pierre Gignac ở phút thứ 10 và chủ nhà phải cảm ơn tài năng của thủ thành Steve Mandanda mới có thể tránh được việc bị xé lưới lần 2 sau các cú dứt điểm của Anthony Martial và Fabinho.

Ayew tỏa sáng khơi nguồn cho chiến thắng đầy quan trọng cho Marseille - Ảnh: AFP Ayew tỏa sáng khơi nguồn cho chiến thắng đầy quan trọng cho Marseille - Ảnh: AFP Đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa tìm lại chính mình ở hiệp 2 với thế trận lấn lướt hơn nhờ sự năng động của Romain Alessandrini, Andre Ayew và Dimitri Payet. Hai trong số “bộ ba” này chính là người giúp Velodrome liên tiếp vỡ òa niềm vui chỉ trong hơn 10 phút cuối trận.



Phút 79, Alessandrini chuyền bóng như đặt cho Ayew và tiền đạo người Ghana không mắc sai lầm nào để hạ gục thủ thành Danijel Subasic bằng pha bật cao đánh đầu chính xác. Chưa dừng ở đó, Alessandrini hoàn tất một ngày đẹp trời bằng pha lập công ở phút 88, ấn định chiến thắng 2-1 cho chủ nhà Marseille.



Trận thắng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Marseille sau quãng thời gian sa sút phong độ. Theo đó, với 3 điểm ở trận này, đội bóng thành phố cảng của Pháp thắp lại hy vọng cạnh tranh giành vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng do thu hẹp khoảng cách với chính AS Monaco xuống còn 2 điểm (65 so với 63). Trong khi đó, thất bại tại “chảo lửa” Velodrome khiến AS Monaco gần như tắt cơ hội cạnh tranh ngôi nhì bảng với Lyon do không thể rút ngắn khoảng cách 6 điểm.



Ở các trận đấu khác, Montpellier đánh bại chủ nhà Lens 1-0 để duy trì hy vọng mong manh lọt vào top 5. Đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa tìm lại chính mình ở hiệp 2 với thế trận lấn lướt hơn nhờ sự năng động của Romain Alessandrini, Andre Ayew và Dimitri Payet. Hai trong số “bộ ba” này chính là người giúp Velodrome liên tiếp vỡ òa niềm vui chỉ trong hơn 10 phút cuối trận.Phút 79, Alessandrini chuyền bóng như đặt cho Ayew và tiền đạo người Ghana không mắc sai lầm nào để hạ gục thủ thành Danijel Subasic bằng pha bật cao đánh đầu chính xác. Chưa dừng ở đó, Alessandrini hoàn tất một ngày đẹp trời bằng pha lập công ở phút 88, ấn định chiến thắng 2-1 cho chủ nhà Marseille.Trận thắng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Marseille sau quãng thời gian sa sút phong độ. Theo đó, với 3 điểm ở trận này, đội bóng thành phố cảng của Pháp thắp lại hy vọng cạnh tranh giành vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng do thu hẹp khoảng cách với chính AS Monaco xuống còn 2 điểm (65 so với 63). Trong khi đó, thất bại tại “chảo lửa” Velodrome khiến AS Monaco gần như tắt cơ hội cạnh tranh ngôi nhì bảng với Lyon do không thể rút ngắn khoảng cách 6 điểm.Ở các trận đấu khác, Montpellier đánh bại chủ nhà Lens 1-0 để duy trì hy vọng mong manh lọt vào top 5.

Tây Nguyên