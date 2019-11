Đánh bại Romania, Thuỵ Điển chính thức giành vé dự VCK EURO 2020

Cả Thuỵ Điển và Romania đều thể hiện rõ quyết tâm góp mặt ở VCK Euro 2020. Đội bóng áo vàng xanh đang hướng tới lần thứ 6 liên tiếp góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Vì vậy, Thuỵ Điển bước vào trận đấu với quyết tâm rất cao trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Trong khi đó, Romania vẫn ám ảnh cái “dớp” không thể thể góp mặt ở hai kỳ Euro liên tiếp kể từ năm 2000. Ở VCK EURO 2016, Romania đã vượt qua vòng loại rồi sau đó dừng chân ở vòng bảng với thành tích 1 trận hoà và 2 trận thua. Năm nay, các học trò của ông Cosmin Contra lại đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một tấm vé tham dự VCK Euro diễn ra vào năm sau.

CĐV Thụy Điển ăn mừng khi đội nhà lần thứ 7 liên tiếp góp mặt ở VCK EURO AFP

Trước khi trận đấu này diễn ra, thầy trò HLV Andersson nắm giữ lợi thế về mặt điểm số khi có nhiều hơn Romania 1 điểm sau 8 lượt trận. Chính vì vậy, Thuỵ Điển vào sân với tâm lý thoải mái hơn khi chỉ cần rời sân Arena Nationala với 1 điểm là đủ để họ đặt một chân ở VCK khi chỉ phải gặp Quần Đảo Faroe yếu hơn rất nhiều ở lượt trận cuối.

Trận đấu bắt đầu với tốc độ vừa phải nhưng Thuỵ Điển là đội có những pha lên bóng nhịp nhàng và uyển chuyển hơn so với chủ nhà. Ưu thế của đội khách đã được tiền đạo Marcus Berg chuyển hóa thành bàn thắng mở tỷ số ở phút 18 sau một pha đánh đầu hiểm hóc từ cú tạt bóng từ cánh trái của Forsberg.

Sau đó, ở phút 34, tới lượt Berg sắm vai người kiến thiết với pha nhả bóng hợp lý đặt tiền đạo Quaison vào tư thế trống trải tung cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Ciprian Tatarusanu, nhân đôi cách biệt cho Thụy Điển.

Có được lợi thế về điểm số, đội khách chủ động chơi chậm chắc trong hiệp 2 để bảo toàn chiến thắng 2-0. Với 3 điểm có được sau trận đấu này, Thuỵ Điển chính thức trở đội bóng thứ 12 cầm trên tay tấm vé tham dự VCK EURO 2020. Ở trận đấu khác, Tây Ban Nha (đội đã sớm đoạt vé) có chiến thắng huỷ diệt 7-0 trước Malta, qua đó củng cố vị trí nhất bảng F với 23 điểm.

Romania (áo vàng) sẽ phải chờ vòng play-off để hy vọng có vé dự VCK EURO 2020 AFP

Về phía Romania, họ đã thất bại trong việc giành một tấm vé trực tiếp tham dự VCK Euro. Romania sẽ phải tìm kiếm cơ hội đi tiếp ở vòng play-off diễn ra vào tháng 3 năm 2020. Vòng Play-off sẽ chọn ra 4 trên 16 đội bóng có thành tích tốt nhất tại UEFA Nations League chưa thể giành vé đi tiếp ở vòng loại.

Cụ thể, ở nhóm C thuộc UEFA Nations League nơi có sự góp mặt của Romania, Scotland là đội đầu tiên chắc chắn tham dự vòng play-off ở nhóm này (do là đội xếp hạng 1 và không vượt qua vòng loại). Ba suất còn lại ở nhóm C sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Na Uy, Serbia (nếu không thể vượt qua vòng loại), Bulgaria, Isarel và Romania. Trong đó, Na Uy và Serbia là những đội xếp hạng 1 ở UEFA Nations League nên sẽ được ưu tiên thi đấu play – off ở nhóm C; các đội xếp hạng 2 (Bulgaria, Isarel và Romania) sẽ phải chờ kết quả bốc thăm để quyết định đội ở lại thi đấu play-off ở nhóm C hay bị đẩy lên nhóm A thi đấu cùng Thuỵ Sĩ và Iceland.

Phần Lan lần đầu tiên đoạt vé dự VCK EURO AFP

Phần Lan đã lần đầu tiên đoạt vé dự vòng chung kết của giải đấu lớn trong lịch sử của mình sau chiến thắng 3-0 trước Liechtenstein ở trận đấu khuôn khổ bảng J. Được chơi trên sân nhà Helsinki, tiền đạo của CLB Leicester City, Teemu Pukki tỏa sáng với cú đúp (bàn còn lại do công của Jasse Tuominen) đem lại một ngày hội cho bóng đá Phần Lan sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài. Với chiến thắng này, Phần Lan (18 điểm) duy trì khoảng cách 7 điểm với đội đứng thứ ba là Hy Lạp để chính thức đoạt vé dự VCK EURO 2020 sớm 1 lượt đấu.