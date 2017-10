Đánh bom tự sát kinh hoàng ở sân vận động Iraq

Một vụ đánh bom tự sát ở một sân vận động nằm phía nam thủ đô Baghdad (Iraq) khiến 29 CĐV thiệt mạng, trong đó có rất nhiều trẻ em. Kẻ đánh bom đã kích hoạt nổ bom tự sát ngay tại đám đông ở một trận đấu trên sân gần thủ đô Baghdad - Ảnh chụp từ clip Kẻ đánh bom đã kích hoạt nổ bom tự sát ngay tại đám đông ở một trận đấu trên sân gần thủ đô Baghdad - Ảnh chụp từ clip

Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ truyền thông địa phương cho hay vụ đánh bom xảy ra hôm 25.3 khi một kẻ đánh bom tự kích hoạt bom mang trên mình ngay giữa đám đông đang xem một trận đấu ở sân vận động tại Iskanderiyah, nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ bom đã khiến ít nhất 29 CĐV thiệt mạng, trong đó có rất nhiều trẻ em, và hơn 60 người khác bị thương.

Bóng đá thế giới trong mối lo ngại khủng bố sau vụ đánh bom tại Bỉ hồi đầu tuần này - Ảnh: Reuters Bóng đá thế giới trong mối lo ngại khủng bố sau vụ đánh bom tại Bỉ hồi đầu tuần này - Ảnh: Reuters

Ngay sau vụ nổ bom, Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom tự sát nói trên. Hàng tin Amaq cho hay, vụ nổ bom nằm trong chiến dịch đánh bom tự sát nhằm vào các vùng xung quanh thủ đô Baghdad để đáp lại việc quân đội Iraq và Mỹ chiếm lại nhiều vùng lãnh thổ của IS trong thời gian gần đây và lên kế hoạch tăng cường lực lượng chiến đấu ở mặt đất.

Vụ nổ bom tự sát trên một lần nữa khiến thể thao thế giới đối mặt với nhiều nguy cơ khủng bố. Bởi cách đây ít ngày, IS cũng được cho là đứng đằng sau vụ đánh bom tại sân bay và tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels (Bỉ) khiến 31 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương. Vụ khủng bố này khiến nhiều trận giao hữu quốc tế được đặt trong tình trạng báo động an ninh. Trận đấu giữa Bỉ và Bồ Đào Nha sau đó buộc phải hủy bỏ do lo ngại khủng bố.

Trước mối lo ngại khủng bố, nhiều sân vận động ở châu Âu luôn trong tình trạng báo động an ninh - Ảnh: Reuters Trước mối lo ngại khủng bố, nhiều sân vận động ở châu Âu luôn trong tình trạng báo động an ninh - Ảnh: Reuters

Trước đó, EURO 2016 cũng đối mặt nhiều mối nguy sau vụ đánh bom và xả súng kinh hoàng khác tại thủ đô Paris (Pháp), trong đó sân vận động Stade de France là một trong những mục tiêu. Mối lo ngại khủng bố cũng buộc trận đấu giữa Việt Nam và chủ nhà Iraq thuộc vòng loại World Cup 2018 vào ngày 29.3 tới phải dời sang thi đấu ở sân trung lập tại Iran.

Tây Nguyên