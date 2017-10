Đánh rơi chiến thắng

Tuyển Anh đá dở do... uống thuốc ngủ Báo chí Anh hôm qua cho biết “Tam sư” đã may mắn thoát khỏi “địa ngục” Warsaw với trận hòa 1-1 trước chủ nhà Ba Lan. Theo tờ Daily Mirror, một số cầu thủ của Anh không có được phong độ tốt nhất do phải uống thuốc ngủ để có thể chợp mắt nghỉ ngơi trong 20 tiếng chờ trận đấu tổ chức lại vào hôm qua. Chuyện là trước trận đấu ngày 17.10, họ đã lỡ uống các viên ProPlus caffeine cho tỉnh táo, nhưng cuối cùng trận đấu lại bị hoãn vì sân ngập nước. “Các cầu thủ có thể sẽ chơi tốt hơn nếu trận đấu không bị hoãn, nhưng tôi hài lòng với 1 điểm trước Ba Lan. Điều quan trọng là chúng tôi giữ được thành tích bất bại và đứng đầu bảng, đồng thời vẫn kiểm soát được cơ hội giành suất đến World Cup 2014”, HLV Roy Hodgson nói sau trận đấu. Ở một diễn biến khác, nhiều tờ báo Anh tố Ba Lan đã cố tình quên đóng mái che sân vận động để gây khó khăn cho “Tam sư”, mặc dù đã được dự báo về một cơn bão gây mưa lớn ảnh hưởng đến Warsaw. T.Ng