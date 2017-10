Danh sách chính thức của 16 đội tuyển thi đấu ở Euro 2012

(TNO) Đến hết ngày 29.5 (giờ địa phương), 16 đội bóng tham dự vòng chung kết Euro 2012 đã hoàn tất bản danh sách với tổng cộng 368 tuyển thủ sẽ tranh tài tại Ba Lan và Ukraine.

Tuyển Tây Ban Nha đến Euro 2012 với vị thế của đội đương kim vô địch - Ảnh: AFP

Dưới đây là bản danh sách cầu thủ của 16 đội thi đấu tại Euro 2012

Bảng A Tuyển Ba Lan Thủ môn: Wojciech Szczesny (Arsenal), Przemysław Tyton (PSV Eindhoven), Grzegorz Sandomierski (Genk). Hậu vệ: Sebastian Boenisch (Werder Bremen), Marcin Kaminski Lech Poznan), Damien Perquis (Soc Anderlecht), Jakub Wawrzyniak (Legia Warszawa), Grzegorz Wojtkowiak (Lech Poznan), Marcin Wasilewski (Anderlecht), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund). Tiền vệ: Jakub Błaszczykowski (Borussia Dortmund), Dariusz Dudka (Auxerre), Kamil Grosicki (Sivasspor), Adam Matuszczyk (Fortuna Dusseldorf 1895), Adrian Mierzejewski (Trabzonspor), Rafal Murawski (Lech Poznan), Eugen Polanski (Mainz), Ludovic Obraniak (Bordeaux), Maciej Rybus (Terek Grozny), Rafal Wolski (Legia Warszawa). Tiền đạo: Pawel Brozek (Celtic FC), Robert Lewandowski (Borussia Dortmund), Artur Sobiech (Hannover 96) HLV: Franciszek Smuda Tuyển Nga Thủ môn: Igor Akinfeyev (CSKA Moscow), Vyacheslav Malafeyev (Zenit St Petersburg), Anton Shunin (Dynamo Moscow) Hậu vệ: Alexander Anyukov (Zenit St Petersburg), Alexei Berezutsky (CSKA Moscow), Sergei Ignashevich (CSKA Moscow), Roman Sharonov (Rubin Kazan) Tiền vệ: Vladimir Granat (Dynamo Moscow), Kirill Nababkin (CSKA Moscow), Igor Denisov (Zenit St Petersburg), Roman Shirokov (Zenit St Petersburg), Konstantin Zyryanov (Zenit St Petersburg), Yuri Zhirkov (Anzhi Makhachkala), Alan Dzagoyev (CSKA Moscow), Igor Semshov (Dynamo Moscow), Denis Glushakov (Lokomotiv Moscow), Marat Izmailov (Sporting), Dmitry Kombarov (Spartak Moscow) Tiền đạo: Andrei Arshavin (Arsenal), Alexander Kerzhakov (Zenit St Petersburg), Roman Pavlyuchenko (Lokomotiv Moscow), Alexander Kokorin (Dynamo Moscow), Pavel Pogrebnyak (Fulham) HLV: Dick Advocaat Tuyển Hy Lạp Thủ môn: Kostas Chalkias (PAOK), Michalis Sifakis (Aris Thessaloniki), Alexandros Tzorvas (Citta di Palermo). Hậu vệ: Vassilis Torossidis (Olympiacos), Kyriakos Papadopoulos (Schalke 04), Sokratis Papastathopoulos (Werder Bremen), Avraam Papadopoulos (Olympiacos), Jose Holebas (Olympiacos), Giorgos Tzavellas (Monaco), Stelios Malezas (PAOK). Tiền vệ: Kostas Katsouranis (Panathinaikos), Giorgos Karagounis (Panathinaikos), Giannis Maniatis (Olympiacos), Giorgos Fotakis (PAOK), Grigoris Makos (AEK Athens), Giannis Fetfatzidis (Olympiacos), Sotiris Ninis (Panathinaikos), Kostas Fortounis (Kaiserslautern). Tiền đạo: Dimitris Salpingidis (PAOK), Giorgos Samaras (Celtic), Fanis Gekas (Samsunspor), Nikos Liberopoulos (AEK Athens), Kostas Mitroglou (Atromitos) HLV: Fernando Santos Tuyển CH Czech Thủ môn: Petr Cech (Chelsea), Jan Lastuvka (Dnipro), Jaroslav Drobny (Hamburg). Hậu vệ: Roman Hubnik (Hertha Berlin), Michal Kadlec (Bayer Leverkusen), Tomas Sivok (Besiktas), Daniel Pudil (Cesena), David Limbersky (Viktoria Plzen), Frantisek Rajtoral (Viktoria Plzen), Theo Gebre Selassie (Slovan Liberec), Marek Suchy (Spartak Moscow). Tiền vệ: Tomas Rosicky (Arsenal), Petr Jiracek (Wolfsburg), Daniel Kolar (Viktoria Plzen), Vaclav Pilar (Viktoria Plzen), Jan Rezek (Anorthosis Famagusta), Jaroslav Plasil (Bordeaux), Milan Petrzela (Viktoria Plzen), Tomas Hubschman (Shakhtar Donetsk), Vladimir Darida (Viktoria Plzen). Tiền đạo: Milan Baros (Galatasaray), Tomas Pekhart (Nurnberg), David Lafata (Jablonec), Tomas Necid (CSKA Moscow) HLV: Michal Bilek

Bảng B Tuyển Hà Lan Thủ môn: Maarten Stekelenburg (AS Roma), Tim Krul (Newcastle United), Michel Vorm (Swansea City) Hậu vệ: Khalid Boulahrouz (VFB Stuttgart), Wilfred Bouma (PSV Eindhoven), John Heitinga (Everton), Joris Mathijsen (Malaga), Ron Vlaar (Feyenoord), Gregory van der Wiel (Ajax Amsterdam, Jetro Willems (PSV Eindhoven) Tiền vệ: Ibrahim Afellay (Barcelona), Mark van Bommel (PSV Eindhoven), Nigel de Jong (Manchester City), Stijn Schaars (Sporting), Wesley Sneijder (Inter Milan), Kevin Strootman (PSV Eindhoven), Rafael van der Vaart (Tottenham Hotspur) Tiền đạo: Klaas Jan Huntelaar (Schalke 04), Luuk de Jong (Twente Enschede), Dirk Kuyt (Liverpool), Luciano Narsingh (Heerenveen), Robin van Persie (Arsenal), Arjen Robben (Bayern Munich) HLV: Bert Van Marwijk Tuyển Bồ Đào Nha Thủ môn: Eduardo (SL Benfica), Rui Patrício (Sporting Clube de Portugal), Beto (CFR 1907 Cluj). Hậu vệ: João Pereira (Sporting Clube de Portugal), Fábio Coentrão (Real Madrid CF), Bruno Alves (FC Zenit St Petersburg), Rolando (FC Porto), Ricardo Costa (Valencia CF), Pepe (Real Madrid CF), Miguel Lopes (SC Braga). Tiền vệ: Raúl Meireles (Chelsea FC), Miguel Veloso (Genoa CFC), João Moutinho (FC Porto), Rúben Micael (Real Zaragoza), Hugo Viana (SC Braga), Custódio (SC Braga). Tiền đạo: Nani (Manchester United FC), Cristiano Ronaldo (Real Madrid CF), Hugo Almeida (Beşiktaş JK), Ricardo Quaresma (Beşiktaş JK), Silvestre Varela (FC Porto), Hélder Postiga (Real Zaragoza), Nélson Oliveira (SL Benfica) HLV: Paulo Bento Tuyển Đức Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern Munich), Tim Wiese (Werder Bremen), Ron-Robert Zieler (Hannover 96). Hậu vệ: Holger Badstuber (Bayern Munich), Jerome Boateng (Bayern Munich), Benedikt Howedes (Schalke 04), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund), Philipp Lahm (Bayern Munich), Per Mertesacker (Arsenal). Tiền vệ: Lars Bender (Bayer Leverkusen), Toni Kroos (Bayern Munich), Thomas Muller (Bayern Munich), Mesut Ozil (Real Madrid), Sami Khedira (Real Madrid), Marco Reus (Borussia Monchengladbach), Andre Schurrle (Bayer Leverkusen), Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich), Mario Gotze (Borussia Dortmund), Ilkay Gundogan (Borussia Dortmund). Tiền đạo: Miroslav Klose (Lazio), Mario Gomez (Bayern Munich), Lukas Podolski (Cologne). HLV: Joachim Loew Tuyển Đan Mạch Thủ môn: Thomas Sorensen (Stoke City FC), Stephan Andersen (Evian), Anders Lindegaard (Manchester United). Hậu vệ: Lars Jacobsen (FC Copenhaghen), Daniel Wass (Evian), Daniel Agger (Liverpool), Simon Kjaer (AS Roma), Andreas Bjelland (FC Nordsjælland), Simon Poulsen (AZ Alkmaar), Jores Okore (FC Nordsjælland). Tiền vệ: Christian Poulsen (Evian), Jakob Poulsen (FC Midtjylland), William Kvist (1. FC Nurnberg), Niki Zimling (Club Brugge ), Thomas Kahlenberg (Evian), Christian Eriksen (AFC Ajax), Michael Silberbauer (BSC Young Boys), Lasse Schone (NEC Nijmegen). Tiền đạo: Dennis Rommedahl (Brondby IF), Nicklas Bendtner (Arsenal FC), Michael Krohn-Dehli (Brondby IF), Tobias Mikkelsen (FC Nordsjælland), Nicklas Pedersen (FC Groningen). HLV: Morten Olsen

Bảng C Tuyển Ý Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus), Morgan De Sanctis (SSC Napoli), Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain FC). Hậu vệ: Ignazio Abate (AC Milan), Federico Balzaretti (US Città di Palermo), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Christian Maggio (SSC Napoli), Angelo Ogbonna (Torino FC). Tiền vệ: Daniele De Rossi (AS Roma), Alessandro Diamanti (Bologna FC), Emanuele Giaccherini (Juventus) Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (ACF Fiorentina), Thiago Motta (Paris Saint-Germain FC), Antonio Nocerino (AC Milan), Andrea Pirlo (Juventus). Tiền đạo: Mario Balotelli (Manchester City FC), Fabio Borini (AS Roma), Antonio Cassano (AC Milan), Antonio Di Natale (Udinese Calcio), Sebastian Giovinco (FC Parma). HLV: Cesare Prandelli Tuyển Tây Ban Nha Thủ môn: Iker Casillas (Real Madrid), Pepe Reina, (Liverpool), Victor Valdes (Barcelona) Hậu vệ: Alvaro Arbeloa (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Juanfran (Atletico Madrid), Jordi Alba (Valencia), Raul Albiol (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Javi Martinez (Athletic Bilbao) Tiền vệ: Xavi (Barcelona), Sergio Busquets (Barcelona), Andres Iniesta (Barcelona), Xabi Alonso (Real Madrid), David Silva (Manchester City), Santi Cazorla (Malaga), Cesc Fabregas (Barcelona), Juan Mata (Chelsea) Tiền đạo: Jesus Navas (Sevilla), Pedro (Barcelona), Fernando Llorente (Athletic Bilbao), Fernando Torres (Chelsea), Alvaro Negredo (Sevilla) HLV: Vicente Del Bosque Tuyển Croatia Thủ môn: Stipe Pletikosa (Rostov); Danijel Subasic (Monaco); Ivan Kelava (Dinamo Zagreb) Hậu vệ: Vedran Corluka (Tottenham); Josip Simunic (Dinamo Zagreb); Gordon Schildenfeld (Eintracht Frankfurt); Darijo Srna (Shakhtar Donetsk); Domagoj Vida (Dinamo Zagreb); Danijel Pranjic (Bayern Munich); Jurica Buljat (Maccabi Haifa); Ivan Strinic (Dnipro); Tiền vệ: Luka Modric (Tottenham); Ognjen Vukojevic (Dynamo Kiev); Tomislav Dujmovic (Dinamo Moscow); Ivan Perisic (Dortmund); Ivan Rakitic (Sevilla); Niko Kranjcar (Tottenham); Milan Badelj (Dinamo Zagreb) Tiền đạo: Eduardo (Shakhtar Donetsk); Ivica Olic (Bayern Munich); Mario Mandzukic (Wolfsburg); Nikica Jelavic (Everton); Ivo Ilicevic (Hamburg) HLV: Slaven Bilic Tuyển CH Ireland Thủ môn: Shay Given (Aston Villa FC), Keiren Westwood (Sunderland AFC), David Forde (Millwall FC). Hậu vệ: John O'Shea (Sunderland AFC), Richard Dunne (Aston Villa FC), Stephen Ward (Wolverhampton Wanderers FC), Sean St Ledger (Leicester City FC), Darren O'Dea (Celtic FC), Stephen Kelly (Fulham FC), Paul McShane (Hull City AFC). Tiền vệ: Glenn Whelan (Stoke City FC), Keith Andrews (West Bromwich Albion FC), Aiden McGeady (FC Spartak Moskva), Darron Gibson (Everton FC), Paul Green (unattached), Damien Duff (Fulham FC), Stephen Hunt (Wolverhampton Wanderers FC), James McClean (Sunderland AFC). Tiền đạo: Robbie Keane (LA Galaxy), Kevin Doyle (Wolverhampton Wanderers FC), Shane Long (West Bromwich Albion FC), Jonathan Walters (Stoke City FC), Simon Cox (West Bromwich Albion FC). HLV: Giovanni Trapattoni

Bảng D Tuyển Ukraine Thủ môn: Olexksndr Goryainov (Metalist Kharkiv); Maksym Koval (Dynamo Kiev); Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk). Hậu vệ: Bogdan Butko (Shakhtar/ Illichivets); Olexandr Kucher (Shakhtar Donetsk); Yaroslav Rakitskiy (Shakhtar Donetsk); Vyacheslav Shevchuk (Shakhtar Donetsk); Taras Mykhalyk (Dynamo Kiev); Yevgen Khacheridi (Dynamo Kiev); Yevgen Selin (Vorskla). Tiền vệ: Oleksandr Aliyev (Dynamo Kiev); Denys Garmash (Dynamo Kiev); Oleg Gusev (Dynamo Kiev); Andriy Yarmolenko (Dynamo Kiev); Yevgen Konoplianka (Dnipro); Ruslan Rotan (Dnipro); Sergiy Nazarenko (Tavriya); Anatoliy Tymoshchuk (Bayern Munich). Tiền đạo: Andriy Voronin (Dynamo Moscow); Marko Devic (Shakhtar Donetsk); Yevgen Seleznov (Shakhtar Donetsk); Artem Milevskiy (Dynamo Kiev); Andriy Shevchenko (Dynamo Kiev). HLV: Oleg Blokhin Tuyển Pháp Thủ môn: Hugo Lloris (Lyon), Steve Mandanda (Marseille), Cedric Carrasso (Bordeaux) Hậu vệ: Gael Clichy (Manchester City), Patrice Evra (Manchester United), Laurent Koscielny (Arsenal), Philippe Mexes (AC Milan), Adil Rami (Valencia), Mathieu Debuchy (Lille), Anthony Reveillere (Lyon) Tiền vệ: Yohan Cabaye (Newcastle), Florent Malouda (Chelsea), Samir Nasri (Manchester City), Alou Diarra (Marseille), Yann M'vila (Rennes), Marvin Martin (Sochaux), Blaise Matuidi (PSG) Tiền đạo: Hatem Ben Arfa (Newcastle), Karim Benzema (Real Madrid), Franck Ribery (Bayern Munich), Olivier Giroud (Montpellier), Jeremy Menez (PSG), Mathieu Valbuena (Marseille). HLV: Laurent Blanc Tuyển Anh Thủ môn: Joe Hart (Manchester City), Robert Green (West Ham), Jack Butland (Birmingham City). Hậu vệ: Leighton Baines (Everton), Gary Cahill (Chelsea), Ashley Cole (Chelsea), Glen Johnson (Liverpool), Phil Jones (Manchester United), Joleon Lescott (Manchester City), John Terry (Chelsea), Phil Jagielka (Everton). Tiền vệ: Stewart Downing (Liverpool), Steven Gerrard (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea), James Milner (Manchester City), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Scott Parker (Tottenham), Theo Walcott (Arsenal), Ashley Young (Manchester United). Tiền đạo: Andy Carroll (Liverpool), Jermain Defoe (Tottenham), Wayne Rooney (Manchester United), Danny Welbeck (Manchester United). HLV: Roy Hodgson Tuyển Thụy Điển Thủ môn: Andreas Isaksson (PSV Eindhoven), Johan Wiland (Copenhagen), Hansson (Helsingborgs). Par Hansson (Helsingborgs IF). Hậu vệ: Mikael Antonsson (Bologna), Andreas Granqvist (Genoa), Olof Mellberg (Olympiacos), Olsson (West Bromwich), Martin Olsson (Blackburn Rovers), Behrang Safari (Anderlecht), Mikael Lustig ( Celtic). Tiền vệ: Emir Bajrami (Twente), Rasmus Elm (Alkmaar), Samuel Holmen (İstanbul BB SK), Kim Kallstrom (Olympique Lyon), Sebastian Larsson (Sunderland), Svensson (IF Elfsborg), Pontus Wernbloom (CSKA Moskva), Christian Wilhelmsson (Al-Hilal). Tiền đạo: Johan Elmander (Galatasaray), Tobias Hysen (IFK Goteborg), Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Markus Rosenberg (Werder Bremen), Toivonen (PSV Eindhoven). HLV: Eric Hamren

Lĩnh Nam