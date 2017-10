Darren Bent ra mắt thành công

Bàn thắng của Bent cũng đã giúp Villa và bản thân HLV Gerard Houllier giải tỏa được rất nhiều áp lực sau khi dư luận đang nghi ngờ quyết định bỏ ra một khoản tiền kỷ lục để tậu về chân sút này. Trong khi đó, một chân sút đắt giá khác là Edin Dzeko của Man.City dù được đánh giá cao, nhưng đến nay sau 2 trận ra mắt vẫn chưa có bàn thắng.

HLV Houllier cho biết: “Khi tôi đến Villa, điều đầu tiên tôi nhận thấy ở đội bóng này là có rất nhiều cầu thủ kiến tạo giỏi như Young, Agbonlahor, Albrighton và Downing, nhưng lại thiếu hẳn một chân sút hiệu quả. Vì vậy, Bent chính là mắt xích còn thiếu đó. Chính Roberto Mancini (HLV của Man.City - NV) đã nói với tôi rằng, tôi đã tìm được một chân sút thật đáng sợ”. Ở lượt đi, Villa từng thua Man.City tới 0-4.

Đây là trận thắng đầu tiên của Villa sau 5 trận đấu, trước đó họ hòa 2 và thua 3 (không tính trận thắng Sheffield United 3-1 ở vòng 3 FA Cup). Nhờ vậy Villa kịp tăng cách biệt với nhóm rớt hạng lên 3 điểm và đứng ở vị trí thứ 16. Còn Man.City phải nhường vị trí thứ 2 lại cho Arsenal (thắng Wigan 3-0 với cú hat-trick của Van Persie) do thua 1 điểm (45 so với 46) và đấu hơn 1 trận (24 so với 23). Bên cạnh đó, Man.City cũng bị kình địch cùng thành phố M.U tăng cách biệt lên 3 điểm (M.U đấu ít hơn 2 trận). “Quỷ đỏ” trên sân nhà đã thắng Birmingham 5-0 với cú hat-trick của Berbatov (dẫn đầu giải Vua phá lưới với 17 bàn) cùng 2 bàn của Giggs và Nani để tiếp tục duy trì mạch bất bại. Ở các trận còn lại, Tottenham để Newcastle cầm hòa 1-1; Blackpool thua Sunderland 1-2; Everton hòa West Ham 2-2 và Fulham thắng Stoke City 2-0.

Giang Lao