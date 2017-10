Dấu hỏi lớn về trọng tài

Mắc lỗi nặng vẫn có mặt

Cái tên bị săm soi nhiều nhất chính là trọng tài người Thụy Điển Martin Hansson. Hẳn mọi người cũng còn nhớ vụ trọng tài này đã bỏ lơ “bàn tay chơi bóng của tiền đạo Thierry Henry” rõ như ban ngày trong trận play-off lượt về vòng loại khu vực châu Âu cuối năm ngoái, để rồi sau đó chuyền cho trung vệ Gallas ghi bàn quyết định giúp tuyển Pháp loại Ireland ra khỏi VCK. Ấy vậy mà, ông Hansson cuối cùng vẫn có tên trong danh sách chính thức làm việc tại World Cup. Báo chí Ireland đã dè bỉu FIFA với quyết định này, và cho rằng với những trọng tài hay mắc lỗi như Hansson mà vẫn tiếp tục được tín nhiệm thì ở World Cup sắp tới hẳn sẽ còn khối đội phải “chết” vì tức.

Trọng tài Massimo Busacca, người Thụy Sĩ, tuy chưa mắc nhiều lỗi nghiêm trọng về chuyên môn nhưng cũng đã từng dính “phốt” nặng khi giơ “ngón tay thối” về phía khán giả trong một trận đấu Cúp Quốc gia Thụy Sĩ ở mùa giải năm ngoái và bị treo còi 3 trận. Tiếp sau đó, tờ Goal.com còn tiết lộ một câu chuyện không hay về Busacca là... thản nhiên tiểu tiện ngay trên sân bóng, khi được thuê bắt một trận đấu ở giải VĐQG Qatar hồi năm 2009. Cả ông Busacca và LĐBĐ Qatar đều không bình luận về thông tin này.

Tương tự, trọng tài người Ý Roberto Rosetti cũng từng khiến người Đức nổi giận vì những quyết định gây tranh cãi trong trận chung kết Euro 2008. Khi đó, ông Rosetti không phạt thẻ đỏ tiền đạo David Silva của Tây Ban Nha vì tội húc đầu vào tiền đạo Lukas Podolski, và cũng như không cho tuyển Đức được hưởng quả phạt đền ở cuối trận. Chính từ những quyết định này mà sau đó thủ môn Jens Lehmann tố cáo ông Rosetti thiên vị và giúp Tây Ban Nha đăng quang. Cũng tại VCK Euro 2008, ở trận khai mạc, khán giả hẳn cũng không quên việc trọng tài Rosetti mắc lỗi lớn khi bỏ qua đội chủ nhà Thụy Sĩ ít nhất 2 quả phạt 11m khi các hậu vệ CH Czech để bóng chạm tay rõ ràng trong vòng cấm.



“Ngón tay thối” của trọng tài Massimo Busacca - Ảnh: AFP

Một trọng tài nổi tiếng nữa là ông Howard Webb người Anh, cũng từng mắc không ít lỗi khi bắt chính ở các trận tại giải Ngoại hạng Anh. Các HLV Mourinho trước đây, hay Benitez và cả Ferguson đã nhiều lần chỉ trích cách cầm còi của ông Webb, nhưng cuối cùng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì không thể thay đổi được điều gì sau các quyết định của ông này.

“Đây là 30 trọng tài giỏi nhất”

Mặc cho dư luận đàm tiếu, Hội đồng trọng tài của FIFA khẳng định danh sách 30 trọng tài mà họ tuyển chọn để làm nhiệm vụ ở World Cup sắp tới là những trọng tài có năng lực giỏi nhất thế giới hiện nay. FIFA cho biết, “các ông vua sân cỏ” đã được sàng lọc một cách gắt gao từ danh sách ban đầu 53 người, và được rút xuống còn 38, sau khi trải qua các khóa tập huấn căng thẳng bao gồm kiểm tra về thể lực, khả năng chuyên môn, tâm lý... Đến đầu tháng 2 năm nay, FIFA đã chốt lại danh sách 30 trọng tài đến từ 28 quốc gia khác nhau. Trong đó bao gồm: 10 trọng tài của khu vực châu Âu, 6 của Nam Mỹ, 4 của châu Á, châu Phi và khu vực CONCACAF, và 2 người còn lại đến từ New Zealand. Mỗi trọng tài có hai trợ lý là những người đã làm việc cùng nhau trong hai năm qua.

Trước mắt, trong danh sách kể trên đã có những than phiền là việc Mỹ không có trọng tài nào. Kế đến, vụ LĐBĐ El Salvador có thể bị FIFA cấm vận do chính phủ nước này can thiệp vào công việc bóng đá của liên đoàn, có thể sẽ khiến trọng tài người El Salvador đã được chọn là Joel Aguilar sẽ phải ngồi nhà. Ngoài ra, liên quan đến năng lực của phần đông các trọng tài đã được chọn, giới bình luận ở châu Âu lẫn Nam Mỹ tỏ ý ngờ vực với quyết định của FIFA khi chọn nhiều trọng tài đến từ các quốc gia có nền bóng đá không mạnh như El Salvador, Guatemala, Uzbekistan, Seychelles, Malaysia hay Ả Rập Xê Út. Thậm chí, đến New Zealand cũng có tới 2 người!

Chính vì vậy, nhiều người đã nói vui, giải Champions League của châu Âu nổi tiếng là vậy và được các trọng tài danh tiếng bắt mà còn xảy ra quá nhiều chuyện. Sắp tới đây, ở World Cup hẳn cũng sẽ xảy ra khối chuyện khôi hài, như chuyện trọng tài Graham Poll rút tới 3 thẻ vàng cho 1 cầu thủ ở World Cup 2006.

