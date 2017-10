David Moyes được fan Man City ủng hộ

(TNO) Trong khi nhiều CĐV Manchester United (M.U) vui mừng trước thông tin HLV David Moyes sẽ bị sa thải thì các fan hâm mộ Manchester City (Man City) lại giơ cao những biểu ngữ ủng hộ nhà cầm quân người Scotland.

CĐV Man City xoáy vào nỗi đau của M.U khi ca ngợi Moyes là "thiên tài bóng đá" - Ảnh: AFP

Thật vậy, trong trận đấu giữa Man City và West Brom diễn ra rạng sáng nay (22.4, giờ VN), một số CĐV của đội chủ sân Etihad đã giương cao những biểu ngữ như: “Đừng sa thải David Moyes”, hay “David Moyes: Thiên tài bóng đá”. Bên cạnh đó, còn có biểu ngữ “It's not over til the fat lady sings”, ý nói đừng bỏ cuộc.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là nhằm chế giễu M.U mà thôi. Bởi trong mùa giải này, “Quỷ đỏ” đã thi đấu rất tồi tệ dưới sự dẫn dắt của HLV Moyes, người được Sir Alex Ferguson tiến cử.

Với trận thua Everton 0-2 hồi cuối tuần, M.U hiện đứng ở vị trí thứ 7 và không còn hy vọng gì trong việc giành vé dự Champions League mùa tới. Không chỉ vậy, M.U còn bị loại ở vòng tứ kết Champions League, thất bại ở tất cả các giải đấu cúp trong nước.

Trong khi đó, Man City dù không thật sự thành công nhưng ít ra cũng đã có được một danh hiệu vô địch ở Cúp Liên đoàn Anh. Với chiến thắng 3-1 trước West Brom trong trận đấu rạng sáng nay, đội chủ sân Etihad đã thu ngắn cách biệt với Liverpool xuống còn 6 điểm và còn 1 trận chưa đấu, qua đó tiếp tục giữ hy vọng trong cuộc đua vô địch.

Khánh Uyên

