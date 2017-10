Đè bẹp Fiorentina, Roma phà hơi thở sát gáy Juventus

Cuộc đua tới danh hiệu vô địch Serie A mùa này đang trở nên gay cấn hơn sau khi AS Roma hồi sinh mạnh mẽ.

Trên sân nhà Olimpico, AS Roma có trận thắng thứ 6 liên tiếp tại Serie A khi đánh bại Fiorentina 4-1 trong trận đấu sớm thuộc vòng 28 diễn ra rạng sáng nay (5.3, giờ Việt Nam). Kết quả này giúp đại diện thủ đô xây chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đồng thời áp sát đội dẫn đầu Juventus khi chỉ kém đối thủ 5 điểm (56 so với 61).



Tác giả các bàn thắng của Roma trong trận này là tiền đạo Stephan El Shaarawy, Mohamed Salah (2 bàn) và Diego Perotti. Đội khách Fiorentina gỡ lại 1 bàn do công Ilicic sau bàn thắng trên chấm 11m trong hiệp 1. Trận này, đội bóng màu bã trầu sớm định đoạt số phận Fiorentina ngay trong hiệp đầu tiên, theo đó El Shaarawy, Salah và Perotti ghi 3 bàn từ phút 22 tới 38.

Với El Shaarawy, cựu sao AC Milan với bàn thắng mở tỷ số và pha kiến tạo cho Perotti lập công đã chứng minh bản thân là bản hợp đồng thành công với đội bóng thủ đô. Được biết, anh đã có 5 bàn sau 6 trận từ khi khoác áo AS Roma từ AC Milan. Ngoài ra, Perotti cũng hòa nhập rất nhanh.



Việc liên tiếp giành được những chiến thắng ấn tượng cũng cho thấy Roma hoàn toàn đúng với quyết định sa thải HLV Rudi Garcia và tin dùng Luciano Spalletti. Chia sẻ với báo chí sau trận đấu, tiền vệ Miralem Pjanic cho biết liên tiếp những chiến thắng ở giải quốc nội sẽ tiếp thêm sự tự tin cho AS Roma, đồng thời gửi lời cảnh báo đến Real Madrid khi hai đội tái đấu ở lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra vào giữa tuần sau.

"Chúng tôi có thể hy vọng giành được nhiều hơn việc giành hạng 3 tại Serie A không ư? Cứ hãy chờ xem. Đội bóng đang đi từng bước một để cải thiện mọi thứ. Hôm nay, AS Roma có trận đấu thành công trước đối thủ mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì và phát huy sự lạc quan, cũng như phong độ," Miralem Pjanic cho biết.

