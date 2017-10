Đế chế quan chức FIFA lười biếng nhưng giàu có

Ý tưởng tham nhũng

Dưới con mắt của Blazer, Ban Chấp hành FIFA thời điểm năm 1997 được đánh giá là đói ý tưởng. Thấy được quyền tiếp thị đang thuộc về một công ty Đức, Blazer mạnh mẽ cho rằng FIFA nên quản lý các quyền lợi của mình thay vì qua trung gian. Nếu ý tưởng của Blazer thành công sẽ đem về cho các quan chức FIFA một khoản chi phí tiếp thị trị giá nhiều tỉ USD. Ngay sau đó, Blazer được điều khẩn cấp đến trụ sở FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ) để “giảng dạy” cho những quan chức cỡ bự của tổ chức bóng đá thế giới quyền lực nhất có thể kiếm tiền “bẩn” thông qua các quyền tiếp thị, phát sóng truyền hình các sự kiện lớn, trong đó có World Cup.

Bằng kiến thức về kế toán của mình, Blazer đã chiếm hữu và gửi hàng triệu USD doanh thu của CONCACAF thông qua một mê cung các tài khoản công ty vỏ bọc ở nước ngoài trên quần đảo Cayman và Bahamas, nơi ông ta sở hữu một căn hộ tại khu nghỉ mát Atlantis.

Lúc ấy, Blazer cũng hợp thức hóa giúp “sếp” Warner (lúc bấy giờ là Phó chủ tịch FIFA và Chủ tịch CONCACAF) “đánh cắp” hàng triệu USD khoản trợ cấp của FIFA cho một trung tâm thể thao đang xây dựng ở Port of Spain (Trinidad & Tobago). Thế là nhiều quan chức FIFA bỗng giàu lên nhanh chóng nhờ ý tưởng của Blazer mà sau này FBI từng nhận định là “một đế chế quan chức FIFA lười biếng nhưng vẫn giàu có”. Nhưng trái với sự kín đáo của các đồng nghiệp, Blazer phô trương sự giàu có của mình bất chấp mọi cái nhìn hoài nghi từ dư luận.

tin liên quan Phó chủ tịch FIFA bị bắt Bóng đá thế giới tiếp tục trải qua nỗi ám ảnh bê bối khi cảnh sát hôm 18.7 bất ngờ đột kích vào trụ sở LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) để tiến hành bắt giữ vị chủ tịch Angel Maria Villar - người cũng đang đương chức Phó chủ tịch thường trực của FIFA, liên quan đến một cuộc điều tra tham nhũng.

Ngoài việc thuê một căn hộ sang trọng ở tòa nhà Trump Tower (nơi đặt trụ sở CONCACAF) với giá 18.000 USD/tháng, Blazer còn bỏ ra 6.000 USD để thuê một căn kế bên cho... chú mèo cưng sinh sống. Mục đích thuê ở Trump Tower nhằm giúp Blazer đi làm việc dễ dàng do ông ta nặng gần 200 kg và luôn phải di chuyển bằng xe tay ga.

Vị quan chức này còn chơi trội khi đặt hẳn một bàn thường xuyên tại nhà hàng sang trọng bậc nhất ở New York là Elaine’s và Upper East Side, nơi các thượng khách cũng phải chờ đợi để có được chỗ ngồi. Tại đó, Blazer thường thưởng thức những bữa tối vui thú rồi đưa những cô nàng xinh đẹp về căn hộ của mình qua đêm (Blazer ly dị vợ vào năm 1995). Blog của ông (Travels With Chuck Blazer and Friends) là những bộ sưu tập ảnh chu du khắp thế giới, gặp những nhân vật nổi tiếng như Nelson Mandela (cựu Tổng thống Nam Phi), Giáo hoàng John Paul II...

Bị FBI nhắm mục tiêu

Blog của Blazer còn có một số hình ảnh chụp cùng ông Vladimir Putin, người ông gặp vào tháng 8.2010 (khi đó ông Putin còn là Thủ tướng Nga) trong dịp đến Moscow để kiểm tra cơ sở hạ tầng mà Nga đề xuất trong hồ sơ đấu thầu đăng cai World Cup 2018. Blazer thực sự ấn tượng nước Nga không phải vì những nhiệm vụ đang thực hiện mà vì thái độ của ông Putin khi tạm hoãn một cuộc thảo luận để chào đón Tổng thư ký CONCACAF. Vị thủ tướng Nga nhấn mạnh việc đăng cai World Cup được ưu tiên hàng đầu rằng “Chúng ta hãy thể hiện cho thế giới hướng về Nga”.

Chưa ai biết những gì xảy ra sau cuộc gặp ấy nhưng họ đã làm đúng như tinh thần trên. Tháng 12.2010, trong đại sảnh của trụ sở FIFA (còn được gọi là Messe của Zurich), Chủ tịch FIFA Sepp Blatter chủ trì cuộc bỏ phiếu chạy đua đăng cai World Cup 2018 và 2022. Hội trường hôm ấy đông đảo những đối tác tiếp thị, bản quyền truyền hình cùng những nhân vật nổi tiếng. Blazer là một thành viên bỏ phiếu, bắt tay với nhiều người, trong đó có Thái tử Anh William, huyền thoại bóng đá David Beckham, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (Chủ tịch danh dự Ủy ban Đấu thầu Mỹ).

tin liên quan Vén màn cuộc tổng tấn công của FBI vào FIFA Cuộc điều tra của FBI khiến 25 quan chức FIFA phải chịu án hình sự vào năm 2015 được xem là đợt tấn công lớn nhất vào bê bối của tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới. Mới đây, ESPN là kênh truyền thông có được một số tài liệu độc quyền về những bí mật chưa được tiết lộ trong quá trình thâm nhập của FBI vào nội bộ FIFA.

Cuộc bỏ phiếu hoàn tất, Blazer hài lòng khi nghe Blatter tuyên bố rằng Nga giành quyền đăng cai World Cup 2018, nhưng Blazer lại bàng hoàng khi Qatar được tuyên bố thắng trong việc giành quyền đăng cai World Cup 2022.

Nhiều người hoài nghi: “Làm thế nào một quốc gia nhỏ bé, mùa hè có nhiệt độ vượt quá 50 độ C có thể thắng Mỹ?”. Ở New York, một nhóm nhân viên FBI cũng có những nghi ngờ riêng và bắt đầu lên kế hoạch để “đột nhập” vào nội bộ FIFA. Thời điểm ấy, sau khi tổng hợp các nguồn điều tra, FBI nhận định Chuck Blazer sẽ là chìa khóa để mở bung cánh cửa hậu trường tham nhũng ở FIFA, trong đó có cả nghi án hối lộ, lót tay để giành quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022. Để làm được điều đó, FBI phải tìm cách tiếp cận Blazer.

(Còn tiếp)

Tây Nguyên