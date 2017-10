Del Piero: 'Cứ để trẻ em yêu bóng đá'

(TNO) Cựu danh thủ Ý Alessandro Del Piero chia sẻ rằng, bóng đá là giấc mơ của anh từ những ngày còn nhỏ, mỗi ngày anh đều cố gắng đá bóng tốt hơn.

“Các bạn hỏi tôi trẻ em nên làm gì khi yêu bóng đá ư, cứ để trẻ em yêu bóng đá từ khi còn nhỏ, theo đuổi giấc mơ từ khi còn nhỏ. Không phải ai cũng có thể trở thành cầu thủ nổi tiếng nhưng đừng từ bỏ giấc mơ của mình”, Del Piero nói với người hâm mộ tại Hà Nội tối 13.6, trong đó có rất nhiều phụ huynh mang theo con nhỏ để gặp thần tượng của mình.



Trong lịch trình kín mít tại Hà Nội, hôm qua, trong buổi làm việc tại Đại sứ quán Ý trưa qua, 13.6, Del Piero gặp gỡ các em nhỏ thuộc Trung tâm bóng đá cộng đồng Dream Football và thầy giáo của các em nhỏ - cựu tuyển thủ Việt Nam Thạch Bảo Khanh.



Del Piero rất thích thú khi nghe Thạch Bảo Khanh giới thiệu về những mục tiêu khi sáng lập Dream Football và những dự định sắp tới của anh, muốn dùng bóng đá giúp trẻ em tránh xa tệ nạn, bạo lực học đường, phát triển thể chất và trí não, giáo dục kỹ năng sống, tinh thần đồng đội, yêu thương và chia sẻ.

Del Piero tặng quà cho các em nhỏ trung tâm bóng đá cộng đồng Dream Football - Ảnh: Cẩm Giang

Del Piero nói với danh thủ người Việt Nam: “Đối với trẻ em phải khơi gợi được niềm đam mê của mình với quả bóng, khi các em được tôn trọng, được chơi bóng với niềm say mê thì sẽ thúc đẩy được sức sáng tạo. Từ sự sáng tạo này, trẻ nhỏ sẽ làm được nhưng điều mà người lớn phải học hỏi. Đừng đặt nặng vấn đề thành tích bởi với trẻ nhỏ, các em học hỏi từ những những thất bại còn lớn lao và quý gia hơn là những chiến thắng”.Del Piero kể về tuổi thơ của anh, con đường anh đến với bóng đá và những thất bại đến trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, theo anh, thất bại chỉ là cơ hội để những lần sau tốt đẹp hơn.“Khi tôi chơi bóng đá, mọi tâm trí dồn ở bàn chân. Đã có lúc tôi đứng trước sự lựa chọn, đã có lúc tôi phải nói “không” trước những ngã rẽ. Nhưng khi đá bóng - cũng như làm việc cực nhọc, bạn phải hi sinh, nhưng bạn sẽ thấy mọi điều sẽ được đền đáp”, người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Juventus nói.Trước thất bại của U.23 Việt Nam tại trận bán kết SEA Games, danh thủ người Ý chia sẻ, anh rất lấy làm tiếc. Dù anh chỉ xem các đoạn clip ngắn trong các trận đấu của Việt Nam, song điều anh ấn tượng nhất với Việt Nam là tinh thần yêu bóng đá cuồng nhiệt. “Lần này các bạn đã thua. Nhưng chắc chắn các bạn sẽ may mắn hơn”, Del Piero nói.