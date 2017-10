Đêm của Liga

Trong lượt trận diễn ra vào đêm 9.2 và rạng sáng qua, hai gã khổng lồ Nam Mỹ đã nhận những kết quả trái ngược nhau. Trong lúc Argentina vượt qua Bồ Đào Nha (2-1) tại Geneva (Thụy Sĩ) thì Brazil thúc thủ trước đội chủ nhà Pháp (0-1) tại Paris. Điều đáng chú ý là cả 4 bàn thắng trong 2 trận đấu này đều ghi tên các cầu thủ đang chơi ở Giải vô địch Tây Ban Nha.

Cuộc so tài giữa Messi (Barcelona) và Ronaldo (Real Madrid) được xem là tâm điểm của trận Argentina - Bồ Đào Nha và họ đã không làm cho người hâm mộ phải thất vọng. Cả hai đều được đánh giá là cầu thủ chơi xuất sắc nhất trong đội tuyển của họ và đều ghi tên mình trên bảng điện tử với một lần lập công. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa họ nằm ở chỗ trong lúc cả đội tuyển Bồ Đào Nha hầu như phục vụ cho Ronaldo thì Messi lại có khuynh hướng làm nền cho các vệ tinh ở chung quanh anh. Hai bàn thắng ở hiệp 1 đã thể hiện rất rõ điều đó.



Cabaye (6) được Diarra chúc mừng sau trận đấu - Ảnh: Reuters Cầu thủ gốc Việt Yohan Cabaye chỉ được vào sân thi đấu ít phút cuối trận Pháp thắng Brazil 1-0 (thay tiền vệ Gourcuff phút 86). Đây là lần thứ 2 Cabaye khoác áo tuyển Pháp, và đều ra sân từ băng ghế dự bị. Mới ở độ tuổi 25, tiền vệ của CLB Lille này vẫn còn nhiều cơ hội giành một suất chính ở hàng tiền vệ đội bóng áo lam trong tương lai. (G.Lao)

Phút 14, Messi đi bóng từ cánh phải vào trung lộ, vượt qua 2 cầu thủ Bồ Đào Nha trước khi thực hiện đường chuyền cho Di Maria (Real Madrid) băng lên dứt điểm vào góc xa mở tỷ số cho Argentina. 7 phút sau, Joao Pereira chuyền bóng từ cánh phải vào trung lộ, Almeida dùng đầu đưa bóng cho Ronaldo lao lên ghi bàn giúp Bồ Đào Nha quân bình tỷ số 1-1. Sang hiệp 2, nếu như Ronaldo bỏ lỡ một cơ hội không thể tốt hơn để giúp Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước thì Pastore lại dứt điểm dội xà sau một pha kiến tạo của Messi.

Do đó, tuy bàn thắng của Messi được ghi trên chấm phạt đền (phút 90) nhưng sự khác biệt kể trên đã giúp tiền đạo người Argentina tiếp tục thắng Ronaldo thêm một lần nữa trong các cuộc đối đầu tay đôi giữa họ.

Tại Paris, bàn thắng duy nhất của trận đấu do Benzema (Real Madrid) ghi được ở phút 54 đã giúp đội tuyển Pháp đá bại Brazil trong thế trận vượt trội ở hiệp 2. Tất nhiên, Brazil đã phải chơi thiếu người từ phút 40 do Hernanes bị truất quyền thi đấu vì sử dụng karatedo để truy cản Benzema, nhưng không thể dựa vào đó mà đánh giá thấp trận thắng thứ 5 liên tục của đội tuyển Pháp dưới triều đại tân HLV Blanc. Thậm chí, nếu Benzema may mắn hơn một chút trong những cú dứt điểm ở phút 56 và 61 thì Brazil đã phải hứng chịu một thất bại tồi tệ hơn.

Ngoài ra, một cầu thủ khác đang thi đấu ở Primera Liga là Rossi (Villarreal) cũng ghi được bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức để giúp Ý tránh được thất bại (1-1) khi rời Dortmund.

Trần Tôn