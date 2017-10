Đêm của những bất ngờ

Song, chắc chắn sẽ không có chuyện “phù thủy” người Hà Lan Hiddink xuất hiện nơi băng ghế chỉ đạo của Juventus, ít nhất sau trận gặp Napoli. Đơn giản vì tương lai của HLV đương nhiệm Ciro Ferrara vừa được cứu vãn sau khi “lão phu nhân” có chiến thắng giòn giã 3-0 trước Napoli.

Trên sân Olimpico rạng sáng qua, thật sự không một ai dám nghĩ Juventus lại có thể đánh bại Napoli với tỷ số đậm đến thế. Hơn hết, Napoli mới chính là đội được đánh giá cao hơn Juventus trước trận đấu khi họ đang có phong độ rất cao với chuỗi bất bại 13 trận liên tiếp dưới thời HLV Walter Mazzarri.

Tuy nhiên, Juventus đã khẳng định câu nói “phong độ chỉ là tạm thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”. Bàn thắng của Diego và cú đúp của tiền đạo Del Piero là minh chứng cụ thể cho điều đó.

Sau trận đấu, HLV Ferrara không giấu được vẻ mặt hồ hởi khi phát biểu chiến thắng này rất có ý nghĩa và quan trọng với CLB. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Ý cũng không quên gửi lời cám ơn đến những cầu thủ đã chơi một trận hết mình. Có thể hiểu được niềm vui của HLV Ferrara khi chiến thắng vừa qua của đội nhà đã giúp ông không phải sớm xách va-li rời CLB. Chính phó tổng giám đốc, Roberto Bettega đã khẳng định Ferrara vẫn được ban lãnh đạo đội bóng tin tưởng.

Vượt qua đối thủ xương xẩu Napoli, Juventus sẽ đụng độ Inter Milan ở tứ kết.

Ở trận đấu sớm diễn ra trước đó, cuộc phiêu lưu của CLB Novara, đội bóng đã đánh bại hai đại diện của Serie A là Parma và Siena ở những vòng trước, đã đi đến hồi kết. Trên sân San Siro, Novara thất bại với tỷ số 1-2 trước Milan.

Trong trận này, do muốn đảm bảo an toàn về lực lượng, HLV Leonardo của Milan đã không ngần ngại sử dụng đội hình 2. Dù vậy, sức tấn công của đội bóng áo sọc đỏ đen vẫn không hề suy giảm. Pipo Inzaghi và M.Flamini là tác giả hai bàn thắng của Milan, trong khi pha lập công của Novara được ghi do công của P.Gonzalez.

Ở tứ kết, Milan sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Udinese và Lumezzane. Trong khi đó, Genoa dù được chơi trên sân nhà Ferraris nhưng đã bất ngờ thất thủ 1-2 trước đội bóng yếu là Catania. Ở tứ kết, Catania sẽ chạm trán AS Roma.

Phương Nguyễn