Đến lượt anh đó, Torres!

Số bàn thắng của Torres đã dừng lại 12 bàn từ ngày 30.12.2009 và đó chỉ mới là bàn thắng thứ 2 sau 8 trận thi đấu cho Liverpool. Tuy anh vẫn đứng đầu các chân sút dội bom ở Liverpool, nhưng như vậy là quá ít đối với cuộc đua chiếc giày vàng Premier League nói riêng và châu Âu nói chung.

Vừa qua, sau vụ “email tai họa” của Tom Hicks Jr (Tom Hicks con), Hicks cha đã hứa sẽ chi đậm cho Benitez “mua sắm” trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đó được xem là động thái nhằm xoa dịu cơn giận dữ ngày một dâng cao của fan hâm mộ Liverpool. Một xoa dịu khác, thuộc về một ông chủ người Mỹ nữa của Liverpool, George Gillett. Ông này vừa khẳng định sẽ không bán bất cứ ngôi sao lớn nào của Liverpool trong thời gian tới, như là cách giúp đội bóng này tránh những xáo trộn.

“Không có ngôi sao bị điền tên vào danh sách những cầu thủ bị bán, đừng quan tâm tới kết quả trên sân cỏ. Đội bóng hiện nay làm ăn rất tốt, nguồn thu có thể tăng hơn nữa trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Liverpool còn nhận được sự quan tâm của giới đầu tư và chúng tôi muốn làm hài lòng những đối tác đang tài trợ cho đội bóng”, Gillett khẳng định.

Như vậy, áp lực phải đạt mục tiêu này, giành danh hiệu nọ ở Liverpool, đặt biệt là của Benitez đã gần như không còn tồn tại. “Tôi và các thành viên khác đều hài lòng với tài chính CLB, nhưng chúng tôi luôn mong thầy trò Benitez thi đấu tốt hơn trên sân cỏ”, Hicks cha chen vào.

Thứ áp lực còn lại cho thầy trò Benitez là cách thi đấu, cách trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác so với thời gian trước đây. Đầu tiên phải kể đến trận đấu lại vòng 3 cúp FA với Reading vào rạng sáng mai. Bởi, sau trận hòa 1-1 vừa qua, fan hâm mộ “The Reds” bắt đầu có dấu hiệu nản lòng với phong độ đội nhà. “Suốt cả trận Liverpool bỏ lỡ 3 cơ hội ngon ăn và ngay cả bàn gỡ hòa cũng nhờ may mắn”, một fan Liverpool giấu tên phát biểu trên Daily Mail. Song cũng rất may là Gerrard đã giúp Liverpool có trận hòa, nếu không thì đến lúc này Liverpool xem như gần hết cơ hội để giành danh hiệu cho mùa giải vốn đã bết bát.

Dự báo Torres sẽ tỏa sáng ở trận đấu này. Cuối tuần qua và vừa mới đây, Messi đã lập hat-trick ở Barca và Tevez ở Man City, mọi người càng chờ đợi Torres hơn. Lần cuối cùng Torres ghi bàn là ở trận gặp Aston Villa, một bàn thắng muộn giúp Liverpool giành thắng lợi 1-0. Muộn cũng không sao, mang lại hiệu quả là được, Torres! Dự đoán: Liverpool thắng 2-0.

Lĩnh Nam