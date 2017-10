Đến M.U, Mourinho sẽ nhận lương cao nhất thế giới

Manchester United (M.U) sẽ trả lương cho Jose Mourinho gấp đôi lương của Louis van Gaal. Mức lương của 'Người đặc biệt' cũng cao hơn lương của Pep Guardiola.

Báo chí nước Anh đồng loạt đưa tin, ban lãnh đạo M.U đã tiến thêm một bước trong bản hợp đồng với Mourinho. Điều khoản về mức lương bao gồm thưởng của tân HLV được tiết lộ.

Theo đó, “người đặc biệt” sẽ ký bản hợp đồng 3 năm với “Quỷ đỏ” cùng mức lương 60 triệu bảng. Với 20 triệu bảng/năm, Jose Mourinho nghiễm nhiên biến mức lương của đội bóng nhà giàu Man City dành cho Pep Guardiola trở nên khiêm tốn (15 triệu bảng).

Lương của Mourinho cũng cao gấp đôi so với những gì mà Van Gaal được nhận tại Old Trafford. Con số này cũng cao hơn rất nhiều so với mức lương 13 triệu bảng mà Chelsea từng trả cho HLV người Bồ Đào Nha khi còn tại vị.

Nếu thỏa thuận thành công thì M.U đang giúp “Người đặc biệt” chiếm giữ kỷ lục HLV có lương cao nhất Premier League. Theo thông tin tiết lộ, mức lương của Mourinho bao gồm thêm yêu cầu M.U phải giữ được các cầu thủ trụ cột mà cụ thể là David de Gea khi cựu HLV của Chelsea đến nhận chức.

Thông tin trước đó, Mourinho đã ký hợp đồng sơ bộ với M.U. Theo đó, nếu “Quỷ đỏ” không ký hợp đồng chính thức với “Người đặc biệt” trước ngày 1.5 thì ban lãnh đạo sẽ phải đền bù 5 triệu bảng. Nếu đến ngày 1.6 vẫn chưa kí hợp đồng thì M.U phải trả tiếp thêm 10 triệu bảng.

Như vậy, nếu không sớm đứa ra quyết định, “Quỷ đỏ” nghiễm nhiên mất 15 triệu bảng. Tính luôn mức lương của HLV mới và khoản đền bù hợp đồng cũ của Van Gaal, M.U sẽ phải chi đậm cho công cuộc thay máu “ghế nóng” này.

Chưa kể đến việc, Mourinho là tay mua sắm thứ thiệt khi đã nhắm trước hàng loạt ngôi sao. Nếu vậy, M.U sẽ phải mất thêm một số tiền khủng để thanh lọc dàn cầu thủ hiện tại.

Nhiều người cho rằng, triết lý phát triển nóng của HLV người Bồ Đào Nha không phù hợp với truyền thống của M.U. Tuy nhiên, thông tin về việc Mourinho sẽ đến nhận chức cứ liên tục rò rỉ chứng tỏ một khả năng gần như chắc chắn “Người đặc biệt” sẽ sớm thế chỗ Van Gaal.

