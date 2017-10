Derby của sự thành bại

Rạng sáng mai, M.U sẽ đón tiếp Man.City trong trận derby nảy lửa của thành Manchester.

Trận đấu muộn nhất của vòng 32 lại chính là cuộc đọ sức được chờ đợi nhất, bởi nó diễn ra giữa hai đội bóng đã chia sẻ sự thống trị ở Premier League trong hai mùa gần đây. Thế nhưng, trên tất cả, đó chính là trận derby có thể quyết định khá rõ ràng về sự thành bại của hai đội bóng thành Manchester ở mùa này, với lợi thế đang nghiêng hẳn về M.U.

Khoảng cách 15 điểm giữa hai đội trước 7 trận đấu còn lại đã khiến HLV Mancini phải tuyên bố đầu hàng, nhưng đừng dựa vào đó để cho rằng Man.City sẽ buông xuôi tất cả. Thậm chí “The Citizens” sẽ chiến đấu như chẳng còn gì để mất và điều đó càng khiến họ trở nên đáng sợ hơn.

Mùa trước, cũng tại Old Trafford, Man.City đã bất ngờ hạ nhục M.U với tỷ số 6-1, sau đó thắng luôn trận lượt về (1-0) để rồi lên ngôi vô địch vào phút cuối cùng. Mùa này, Man.City đã bại trận ngay trên sân nhà ở lượt đi nên họ càng có lý do để nỗ lực giành chiến thắng tại Old Trafford vào rạng sáng mai.

Tuy nhiên, đó cũng chính là mục tiêu của M.U bởi họ muốn tránh cái cảnh đêm dài lắm mộng, sau khi chỉ còn mỗi Premier League trong tầm ngắm. May cho HLV Ferguson là Rooney và Rafael đã hoàn toàn bình phục nên ông chỉ còn lo lắng về trường hợp của Vidic và Evans (khả năng ra sân của cả hai là 50-50).

Tương tự, Nastasic, Silva và Nasri đều đồng loạt quay trở lại đội hình của Man.City nên Richards, Maicon và có thể là cả Rodwell phải đứng bên lề cuộc chơi. Với sức mạnh tấn công sẵn có, nhất là khi Aguero xuất trận ngay từ đầu, Man.City sẽ chơi ván bài tất tay cùng M.U dù với họ, chiến thắng hầu như chỉ còn là phần thưởng an ủi.

Vấn đề là liệu Ferdinand, Rooney, Van Persie… có để cho Man.City làm được điều đó trong hoàn cảnh mà đội bóng của ông Mancini thường chơi không tốt trên đất khách ở mùa này? Chính vì thế, hầu hết mọi dự đoán đều nghiêng về M.U bởi người ta tin rằng hàng thủ của “Quỷ đỏ” sẽ hạn chế được sức mạnh tấn công của Man.City để cho hàng công “an tâm công tác”.

Thật ra một kết quả hòa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chặng đường còn lại của M.U, nhưng ai cũng biết rằng cách tốt nhất là đừng bao giờ đề cập đến từ “hòa” trong các trận derby Manchester.

Chelsea lấy lại vị trí thứ 3 Tận dụng Tottenham bị Everton cầm hòa 2-2 ở trận đấu sớm tối qua, Chelsea kịp lội ngược dòng hạ Sunderland 2-1 khiến ngày ra mắt của tân HLV đội khách Di Canio kém vui. Cả 2 bàn thắng của Chelsea trong trận này đều có dấu ấn của các hậu vệ cộng với chút may mắn. Nhờ vậy Chelsea đoạt lại vị trí thứ 3 dù bằng 58 điểm như Tottenham nhưng hơn hiệu số. Trong khi đó Liverpool bị West Ham cầm hòa 0-0; còn Newcastle thắng Fulham 1-0 phút chót do Papiss Cisse ghi. G.Lao

Tỷ lệ cược - Premier League:

9.4, 2 giờ: M.U - Man.City: M.U chấp đồng nửa, thắng 9

- Serie A:

9.4, 1 giờ 45: AS Roma - Lazio: Roma chấp nửa, thắng 9 G.L

(Nguồn: Asianbookie. Các trận trực tiếp trên HTV thể thao, SCTV15, Bóng đá TV, VTC HD thể thao, K+)

Trần Tôn

>> Sir Alex "mách nước" cho Van Persie trước trận derby Manchester

>> Derby Milan bất phân thắng bại

>> Derby không cân sức

>> Barcelona đón tin vui trước trận derby xứ Catalan

>> Nhiều rắc rối hậu derby

>> Derby nghẹt thở