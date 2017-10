Derby không đúng lúc

Cho đến nay, sau 7 vòng đấu ở Premier League, thành tích của Everton và Liverpool giống nhau như đúc (1 thắng, 3 hòa, 3 thua) nhưng “The Toffees” tạm xếp trên một bậc (17 so với 18) nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng - bại. Như nhau, nhưng người ta lại ít nhiều thông cảm với Everton trong lúc chẳng ai lên tiếng bênh vực cho bước khởi đầu tồi tệ nhất của Liverpool trong 57 năm qua.

Đó là do Everton đã chơi khá tốt trong thời gian qua mà chỉ có sự thiếu may mắn mới khiến họ để vuột mất một số điểm, bên cạnh nạn chấn thương luôn hành hạ các cầu thủ trên hàng công. Ngược lại, lối chơi của Liverpool hoàn toàn thiếu thuyết phục, kể cả khi so tài với những đối thủ yếu hơn họ về mọi mặt. Chẳng những chưa thể giúp Liverpool cải thiện thành tích trên sân đối phương mà ông Hodgson còn đẩy đội bóng của mình đến trận thua ngay trên sân nhà trước một Blackpool chỉ vừa mới thăng hạng.

Tuy nhiên, trận derby Merseyside vốn đã máu lửa (10 chiếc thẻ đỏ trong 11 trận gần đây) có thể sẽ càng trở nên quyết liệt hơn vào đêm nay khi cả hai đội đều đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng thành tích. Cái khó cho Everton là ông Moyes sẽ không có được sự phục vụ của một số cầu thủ trụ cột như Fellaini, Jagielka, Pienaar, Anichebe và Saha vì chấn thương, trong lúc Liverpool đồng loạt chào đón sự trở lại của Torres, Koncheski và Aurelio sau khi họ đã hoàn toàn bình phục. Do đó, sự vắng mặt của Agger và Kuyt không khiến cho ông Hodgson phải quá đau đầu.

Xét về tương quan lực lượng, Liverpool nhỉnh hơn nhưng điều đó hầu như không có nhiều ý nghĩa trong một trận derby, nhất là khi Everton còn có được cả thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa. Tất nhiên, Goodison Park chưa một lần giúp Everton giành được chiến thắng trong mùa này nhưng ít nhất họ đã buộc M.U phải ra về với chỉ 1 điểm trong túi. Mặt khác, một khi Everton đã biết cách tìm đến chiến thắng (2-0 trước Birmingham ở vòng 7) sau 6 trận liên tục chỉ biết hòa và thua thì điều đó cũng có nghĩa là các cầu thủ của họ đã phần nào giải tỏa được sự ức chế.

Về lối chơi, trong lúc Liverpool chưa định hình dưới bàn tay nhào nặn của ông Hodgson thì Everton vẫn tiếp tục triển khai cách chơi quen thuộc của họ bên cạnh tinh thần thi đấu đến cùng. Mà tinh thần lại chính là yếu tố quan trọng nhất trong các trận derby. Ngoài ra, chừng nào Liverpool vẫn phải mải miết trông chờ những bàn thắng của Torres thì hàng công của họ chẳng khiến ai phải lo sợ, dù Gerrard đang có phong độ khá tốt.

Trận derby Merseyside lần thứ 214 đến không đúng lúc, nhưng biết đâu đây lại có thể là thời điểm để cho Everton hay Liverpool, hoặc cả hai, đoạn tuyệt với chuỗi ngày u ám. Bởi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trận derby luôn có ít nhất một ý nghĩa tích cực.

Trần Tôn