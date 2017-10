Derby thành Madrid: Trong kỷ lục của Ronaldo

1.000 nhân viên an ninh chuẩn bị cho trận derby Dự kiến sẽ có khoảng 1.000 nhân viên được bố trí để bảo vệ an ninh cho sân Vicente Calderon ở trận derby tối nay, ít nhất bảo vệ an toàn cho 500 CĐV Real Madrid sẽ có mặt ở khán đài lầu trên hướng bắc. Real được phân phối 600 vé nhưng cuối cùng chỉ có 500 người đăng ký mua. Tất cả số CĐV này sẽ được đón bởi một xe buýt riêng và đi theo lộ trình đặc biệt để tránh mọi tiếp xúc với CĐV chủ nhà nào.