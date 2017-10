Di Maria tỏa sáng

Người được báo chí ca ngợi nhiều nhất sau trận đấu này là tiền đạo Di Maria. Chân sút người Argentina được vào sân thay Gago ở phút 55 do tiền vệ đồng hương bị chấn thương. Chính Di Maria là người đã phá vỡ thế bế tắc của trận đấu bằng bàn mở tỷ số phút 67, còn bàn ấn định tỷ số do công của Van der Vaart thực hiện ở phút 90. Tờ AS ca ngợi Di Maria bằng cách dùng tựa đề “Ave Di Maria – nghĩa là Real được Di Maria truyền cảm hứng” để mô tả trận đấu này.

Sau trận đấu, Di Maria cho biết: “Tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi muốn kết thúc loạt giao hữu tập huấn theo cách tốt nhất có thể và tôi nghĩ chúng tôi đang ở trạng thái tốt nhất chuẩn bị cho mùa giải mới. Tôi hy vọng mình sẽ kiếm được suất trong đội hình xuất phát của Real Madrid. Áp lực chơi bóng tại Real Madrid rất lớn nhưng tôi không sợ. Điều tuyệt vời nhất là bạn được chơi bóng cùng các ngôi sao khác”. Như vậy, Real Madrid đã đá 6 trận giao hữu trước mùa giải (thắng 4, hòa 2) và sẽ gặp Mallorca trên sân khách trận khai mạc La Liga vào ngày 29.8.

Nhật Minh