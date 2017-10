(TNO) Kết quả La Liga, Ligue 1 và play off thăng hạng Premier League; Real Madrid áp dụng biện pháp im lặng để giảm rắc rối nội bộ; David Villa đặt một chân đến Arsenal.... Đó là những nội dung trong bản Điểm tin bóng đá sáng 11.5.2013.

>> Ronaldo có 200 bàn thắng cho Real Madrid

>> Djokovic gia nhập câu lạc bộ thành viên của Real Madrid

>> Arsenal sẽ đưa đội hình 1 đến VN



Kalou (phải) lập cú đúp trong chiến thắng của Lille - Ảnh: AFP

* Cú đúp của cựu tiền đạo Chelsea là Salomon Kalou giúp Lille thắng đậm Reims 3-0 vòng 36 Ligue 1 và tạm nhảy lên vị trí thứ 4. Tại vòng 35 La Liga, Zaragoza đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với khu vực rớt hạng khi chỉ hòa 0-0 với chủ nhà Levante, đội chỉ còn chơi với 9 người (Diop và Lopez nhận thẻ đỏ).

Trong khi đó, Crystal Palace đánh mất lợi thế trên sân nhà do bị Brighton & Hove Albion cầm chân 0-0 ở trận lượt đi play-off đầu tiên giành suất thăng hạng Premier League.

* Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã đồng ý cho chủ tịch Dave Whelan của CLB Wigan dẫn đầu đội bóng tiến ra sân trong trận chung kết FA Cup gặp Manchester City diễn ra tối nay (11.5, giờ VN) trên sân Wembley, theo Reuters. Whelan, năm nay 76 tuổi, từng có dấu ấn trong sự nghiệp của mình với FA Cup khi ở trận chung kết năm 1960 thua Wolverhampton 0-3, ông từng bị gãy chân khi còn chơi cho Blackburn Rovers. Trước đó, FA từng từ chối mong muốn của Whelan trong trận bán kết gặp Millwall.

* Monchengladbach vừa ngăn chặn việc chảy máu tài năng trẻ của mình khi quyết định gia hạn hợp đồng đến năm 2016 với cầu thủ chạy cánh tài năng Patrick Herrmann, người trước đó mới được gọi lên tuyển Đức, theo Reuters. Năm ngoái, Monchengladbach đã lần lượt mất 3 tài năng xuất sắc nhất Bundesliga mùa giải năm nay gồm: Marco Reus (đến Dortmund), Dante (gia nhập Bayern Munich) và Roman Neutstaedter (đến Schalke 04).

* Real Madrid bắt đầu chiến dịch dập tắt cuộc chiến giữa HLV Jose Mourinho và các cầu thủ trong đội bóng trong thời gian gần đây bằng cách không tổ chức cuộc họp báo trước trận gặp Espanyol ở vòng 36 La Liga tuần này, theo Reuters. Trước đó, rắc rối nội bộ của Real Madrid liên tục được soi mói bởi dư luận khi Mourinho mâu thuẫn với thủ thành Iker Casillas và hậu vệ Pepe.



HLV Villas-Boas tin tưởng Bale sẽ tiếp tục gắn bó với Tottenham - Ảnh: AFP

* HLV Andre Villas-Boas vừa tiết lộ tiền vệ tài năng Gareth Bale có thể sẽ sớm dập tắt những dự đoán sẽ tìm bến đỗ mới trong mùa hè năm nay khi đang tiến gần đến việc gia hạn hợp đồng với Tottenham, theo tờ Daily Mirror. Mặc dù hợp đồng hiện tại của cầu thủ 23 tuổi người xứ Wales vẫn còn đến năm 2016, nhưng Bale, người thâu tóm các danh hiệu cá nhân ở Premier League 2012 - 2013, đang được Manchester United và Real Madrid chào mời với những điều khoản hậu hĩ.

* Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) đã cấm chủ tịch Massimo Cellino của CLB Cagliari tham gia các hoạt động bóng đá trong 4 tháng sau khi cho phép bán vé trận gặp AS Roma vào tháng 9 năm ngoái mặc dù đang trong thời điểm sân nhà bị cấm khán giả cổ vũ do sân Arenas thiếu sự an toàn, theo tờ Gazetta dello Sport. Trận đấu này đã bị hủy bỏ và AS Roma được trao một chiến thắng 3-0.

* Chủ tịch Tony Fernandes của Queens Park Rangers vừa có một hành động đầy hào phóng khi quyết định mua vé cả mùa giải cho một cổ động viên, khi người này gửi một lá thư thông qua mạng xã hội Twitter đến ông chủ người Malaysia kể lể việc không có đủ tiền để mua vé xem tất cả các trận đấu của đội bóng mùa giải tới, theo Sport Mail.

* Tờ Mundo Deportivo tiết lộ tiền đạo ngôi sao David Villa của Barcelona đã đặt một chân đến Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này khi đội chủ sân Emirates đang xúc tiến tăng tiền chuyển nhượng. Arsenal theo đuổi Villa từ kỳ chuyển nhượng mùa đông và mới đây vừa đề nghị giá 8,5 triệu bảng cho chân sút 31 tuổi trên nhưng đội bóng xứ Calatan chưa đồng ý.

Nguyên Khoa