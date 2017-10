(TNO) HLV Cesare Prandelli mở cửa cho Antonio Cassano; Palermo lại “trảm” HLV; CLB Tigres lập kỷ lục số lượng người hâm mộ đội khách; Paolo Di Canio được liên kết dẫn dắt Reading; Arsenal muốn dứt tình với Nicklas Bendtner .... Đó là những nội dung trong bản Điểm tin bóng đá sáng 12.3.2013.

>> Tuyển Ý tập trung: Có Pazzini, không Cassano và Balotelli

>> Say rượu lái xe, Bendtner trả giá đắt

>> HLV Mourinho: Tôi cũng sẽ tức giận như Sir Alex



HLV Cesare Prandelli luôn tin tưởng vào chân sút Antonio Cassano (trái) - Ảnh: Reuters

* HLV Cesare Prandelli cho biết tuyển Ý vẫn rộng cửa đối với tiền đạo Antonio Cassano mặc dù ông đang có trong tay tài năng trẻ Stephan El Shaarawy. Tuyển Ý sẽ có trận giao hữu gặp Brazil vào ngày 21.3, trước khi đá trận vòng loại World Cup 2014 gặp Malta 5 ngày sau đó.

* Palermo đã quyết định sa thải HLV Gian Piero Gasperini sau thất bại 1-2 trước Siena cuối tuần trước khiến đội bóng giậm chân ở vị trí cuối bảng, theo Reuters. Gasperini thay thế Alberto Malesani (người cũng chủ được bổ nhiệm và sa thai sau 19 ngày) vào đầu tháng trước. HLV Giuseppe Sannino nhiều khả năng sẽ được tái bổ nhiệm và trở thành nhà cầm quân thứ 27 của Palermo kể từ năm 2002 đến nay.

* Cựu cầu thủ Ý nổi tiếng lắm tài nhiều tật Paolo Di Canio vừa trở thành ứng viên sáng giá thay thế Brian McDermott dẫn dắt Reading, theo Sport Mail. Trước đó, Di Canio, người mới chia tay CLB Swindon Town, sẽ cạnh tranh với những đối thủ như cựu HLV Nigel Adkins của Southampton, Roberto Di Matteo (cựu HLV của Chelsea).

* Thông tin Jose Mourinho trở lại Premier League ngày càng được chú ý hơn sau khi nguồn tin từ tờ The Mirror cho hay, quyết định chia tay Real Madrid vào cuối mùa giải của “Người đặc biệt” đã được thỏa thuận xong vào tháng 12 năm ngoái.



Nicklas Bendtner bị cảnh sát giải về đồn trong tình trạng mất kiểm soát - Ảnh: Xposure

* Arsenal đang chuẩn bị bán tiền đạo Nicklas Bendtner (người đã gây thất vọng trong quãng thời gian cho mượn ở Juventus) cho Hamburg vào mùa hè này, sau những rắc rối không hay do cầu thủ này gây ra, theo Sport Mail. Tiền đạo người Đan Mạch trước đó vừa bị cấm thi đấu cho tuyển quốc gia và bị phạt 80.000 bảng sau khi bị bắt do điều khiển xe trong tình trạng say rượu.

* Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đe dọa sẽ cấm đội tuyển Tanzania thi đấu quốc tế do chính phủ liên tục can thiệp sâu vào hoạt động của Liên đoàn Bóng đá nước này (TFF), theo AFP. Trước đó, Bộ trưởng Thể thao Tanzania kêu gọi TFF phải áp dụng hiến pháp năm 2006 trong cuộc bầu cử lãnh đạo năm nay.

* CLB Tigres của Mexico vừa lập một kỷ lục có số lượng cổ động viên đến cỗ vũ ở sân khách nhiều nhất. Theo Goal.com, trong trận thắng chủ nhà San Luis 2-1 hôm 10.3, có đến 22.000 người hâm mộ đội khách có mặt trên sân sức chứa chỉ 38.000 người.

Nguyên Khoa