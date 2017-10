(TNO) Arsenal có chủ tịch mới; FIFA xem xét phạt Javier Mascherano về hành vi đá nhân viên y tế ở vòng loại World Cup 2014; CLB Wigan đã quyết định bổ nhiệm HLV Owen Coyle dẫn dắt đội bóng... Đó là những nội dung trong bản Điểm tin bóng đá sáng 15.6.2013.

>> Argentina hòa trận thứ 3 liên tiếp ở vòng loại World Cup 2014

>> 1 CĐV chết trong cuộc bạo loạn trước trận đấu ở Argentina

>> Trận giao hữu với Arsenal có thể không ở sân Mỹ Đình



Mascherano (14) gây náo loạn trận Argentina - Ecuador - Ảnh: Reuters

* Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cho biết đang xem xét để đưa ra án phạt đối với tiền vệ Javier Mascherano sau hành vi mất bình tĩnh đá một nhân viên y tế và nhận thẻ đỏ trong trận gặp Ecuador ở vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ hồi đầu tuần, theo Reuters.

* Cha của tiền đạo ngôi sao Edinson Cavani là Luis Cavani tiết lộ với tờ Futboleros rằng, con của ông rất muốn gia nhập CLB Real Madrid vào mùa hè này. Chân sút 26 tuổi của tuyển Uruguay hiện được các “ông lớn” Chelsea, Manchester City và Real Madrid theo dõi sát sao, nhưng trở ngại lớn nhất là việc CLB Napoli rao giá bán đến 65 triệu euro.

* Tiền vệ Claudio Marchisio của Juventus đang tỏ ra khá hưng phấn khi nhận được lời đề nghị chuyển tới thi đấu cho Manchester United vào mùa hè này, theo tờ Gazzetta dello Sport. Cầu thủ 27 tuổi trên là một trong những trụ cột giúp Juventus đoạt được thành công trong 2 năm qua và hiện cũng đang được AS Monaco quan tâm.

* Arsenal vừa bổ nhiệm Chips Keswick làm chủ tịch mới của đội bóng thay thế cho Peter Hill-Wood, người từ chức vì lý do sức khỏe, theo AFP. Gia đình Hill-Wood tham gia vào hội đồng quản trị của Arsenal vào năm 1962 cho đến nay, nhưng không thể tiếp tục duy trì khi ông Peter quyết định rút lui do bị một cơn đau tim hồi năm ngoái.



Tân chủ tịch của CLB Arsenal Chips Keswick - Ảnh: Reuters

* Tòa án Liên bang tư pháp Ý vừa bác bỏ kháng cáo của CLB AS Roma về án phạt buộc thi đấu trong sân không khán giả và nộp phạt 50.000 euro do cổ động viên có những hành động phân biệt chủng tộc đối với Mario Balotelli của AC Milan, trong một trận đấu giữa 2 đội cuối mùa giải năm ngoái, theo Gazzetta dello Sport. Với quyết định này, AS Roma sẽ đã trận đấu tiên của mùa giải 2013 - 2014 trong sân không khán giả.

* CLB Wigan đã quyết định bổ nhiệm HLV Owen Coyle dẫn dắt đội bóng thay thế cho Roberto Martinez, người vừa chuyển đến Everton, theo AP. Coyle từng dẫn được biết đến khi giúp CLB Burley thăng hạng Premier League năm 2009, sau đó gian nhập Bolton nhưng mới đây vừa bị sa thải.

* Southampton quyết tâm để trụ lại Premier League khi chi 8,5 triệu bảng để có được chữ ký của hậu vệ Dejan Lovren người Croatia từ Lyon với bản hợp đồng thời hạn 4 năm, theo Goal.com.

* HLV Rene Girard vừa được bổ nhiệm dẫn dắt CLB Lille ở mùa giải tới ,nhưng không công bố chi tiết bản hợp đồng, theo tờ L’Equipe. Nhà cầm quân 59 tuổi này vừa chia tay Montpellier vào cuối mùa giải vừa qua sau khi giúp đội bóng này làm nên lịch sử khi lần đầu tiên đăng quang Ligue 1 vào mùa giải 2011 - 2012.



Tiền đạo Antonio Cassano sẽ gắn bó với Inter Milan - Ảnh: AFP

* Chân sút nổi tiếng Antonio Cassano đã dập tắt khả năng rời Inter Milan ở mùa giải tới, đại diện của tiền đạo này là Beppe Bozzo tiết lộ với tờ Tuttosport. Ở mùa giải vừa qua, tương lai của tuyển Ý này rất bấp bênh khi xảy ra mâu thuẫn với cựu HLV Andrea Stramaccioni. Theo Bozzo, ông cũng đang xúc tiến việc đưa tiền đạo Alberto Gilardino của Genoa đến Inter Milan với một bản hợp đồng trao đổi Ezequiel Schelotto.

Nguyên Khoa