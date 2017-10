(TNO) Tuyển Anh, Đức, Pháp triệu tập đội hình; Tiền vệ Frank Lampard gia hạn hợp đồng với Chelsea; “Sao” Paris Saint Germain (PSG) bị cấm thi đấu vì xúc phạm trọng tài… Đó là những nội dung trong bản Điểm tin bóng đá sáng 17.5.2013.

Carroll đã được gọi trở lại tuyển Anh - Ảnh: AFP

* Tiền đạo đang được Liverpool cho West Ham mượn là Andy Carroll vừa được gọi trở lại tuyển Anh để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp Brazil và CH Ireland vào tháng tới, theo Sport Mail. Ngoài sự vắng mặt của Steven Gerrard (phẫu thuật vai) và thủ thành Alex McCarthy của Reading lần đầu được lên tuyển, danh sách 23 cầu thủ của HLV Roy Hodgson không có nhiều biến động.

* HLV Joachim Loew đã quyết định gọi 4 tân binh trong danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp Ecuador (29.5) và Mỹ (2.6) do một số trụ cột bận thi đấu cho Real Madid ở Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và Dortmund, Bayern Munich phải đụng độ nhau ở trận chung kết Champions League, theo Reuters. 4 tân binh mới gồm Philipp hậu vệ Wollscheid (Nurnberg) và các tiền vệ Sidney Sam (Bayer Leverkusen), Nicolai Mueller (Mainz), Max Kruse (Freiburg).

* Tuyển Pháp cũng gọi trở lại tiền vệ Samir Nasri của Manchester City sau 3 trận bị “treo giò” vì xúc phạm một phóng viên sau Euro 2012, theo Reuters. Danh sách 23 cầu thủ Pháp chuẩn bị cho cuộc đấu với Uruguay và Brazil còn có sự góp mặt lần đầu của hậu vệ Eliaquim Mangala (Porto) và tiền vệ Josuha Guilavogui của St Etienne.

* Chính phủ Brazil vừa cho biết đã chi 7,2 triệu USD để mua 30 robot an ninh nhằm đảm bảo sự an toàn cho du khách tham dự World Cup 2014, theo AP. Các robot sẽ có nhiệm vụ giám sát, phát hiện bom và hỗ trợ bảo vệ an ninh trật tự.

* CLB Al Gharafa của Qatar quyết định “thanh lý” cựu ngôi sao của Liverpool và Leeds là Harry Kewell sau khi chi tiêu của đội bóng này vượt mức, theo AFP. Với diễn biến này, hy vọng cùng tuyển Úc nhắm đến World Cup 2014 của cầu thủ tấn công 34 tuổi trên lại lung lay do tiếp tục thất nghiệp.



Lampard sẽ tiếp tục gắn bó với Chelsea - Ảnh: AFP

* Chelsea cuối cùng đã đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 1 năm đối với tiền vệ Frank Lampard như là một sự tưởng thưởng cho sự đóng góp của cầu thủ này ở mùa giải năm nay, theo Sport Mail. Tuần trước, với cú đúp vào lưới Aston Villa, tiền vệ 34 tuổi trên đã trở thành huyền thoại của sân Stamford khi lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử của Chelsea với 203 bàn thắng trong 12 năm.

* Cựu hậu vệ của tuyển Đức và Schalke là Christoph Metzelder chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp ở tuổi 32, khi cho rằng một chấn thương dai dẳng suốt 13 năm qua đã khiến anh không thể có được phong độ tốt nhất, theo Reuters.

* Trong một phát biểu với tờ L'Equipe, thủ thành người Croatia Danijel Subasic của CLB Monaco vừa khẳng định rằng, có đến 90% chân sút ngôi sao Radamel Falcao của Atletico Madrid sẽ gia nhập đội bóng này. Nguồn tin này cho hay Monaco, đội sẽ thăng hạng Ligue 1 ở mùa tới, đã chuẩn bị 60 triệu euro phí chuyển nhượng cùng với mức lương 10 triệu euro.

* Jeremy Menez, người hùng của PSG trong trận gặp Lyon bằng pha ghi bàn duy nhất, đã bị cấm thi đấu 4 trận do có hành vi xúc phạm đối với trọng tài ở trận đấu nói trên, theo Reuters.

Nguyên Khoa