(TNO) Barca “chảy máu” tài năng trẻ; Cựu quan chức CONCACAF bị cáo buộc “gian lận trong quản lý”; Chủ tịch của CLB Bayern Munich khiếu nại chính mình... Đó là những nội dung trong bản Điểm tin bóng đá sáng 21.4.2013.

* Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern Munich thừa nhận, ông đang bị điều tra về tội trốn thuế sau khi nộp đơn khiếu nại về một tài khoản ở ngân hàng Thụy Sỹ nhưng không đưa ra tổng số tiền là bao nhiêu, theo Reuters. Dẫu vậy, ông Hoeness đang hy vọng nhận được sự khoan dung hoặc giảm tiền phạt từ cơ quan thuế.

* Đội bóng Xứ Wales Cardiff City chính thức đăng quang giải Championship (hạng Nhất của Anh) sau trận hòa Burnley 1-1 khi tạo khoảng cách 7 điểm (85 so với 78) với đội nhì bảng Hull City, trong khi giải còn 2 vòng đấu, theo Sport Mail.

* Trọng tài Serdar Gozubuyuk vừa lên tiếng kêu gọi nên áp dụng công nghệ video vào bóng đá, sau một số sự cố gây tranh cãi trong trận Ajax hòa Heerenveen 1-1 hôm 20.4 ở giải hàng đầu Hà Lan, theo Goal.com. Gozubuyuk là người điều khiển trận đấu trên nhưng không thể bao quát hết tất cả các tình huống trên sân do khuất tầm nhìn.

* Tình trạng đột quỵ trên sân tiếp tục ám ảnh môn bóng đá sau sự cố tiền vệ Ivan Bella của Velez Sarsfield bất ngờ bị một cơn động kinh co giật sau trận thắng Newell’s Old Boys 3-1, ở giải đấu hàng đầu Argentina hôm 20.4, theo Reuters. Sau khi kết thúc trận đấu, trong khi các cầu thủ đi vào phòng thay đồ thì Bella nằm dài trên sân, co giật và lập tức được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và đang dần ổn định trở lại.



* CLB Portsmouth mới đây đã đón nhận tin vừa vui vừa buồn khi Hội đồng giải The Football League (League One) quyết định trừ họ 10 điểm ở mùa giải năm nay và một hội cổ động viên có tên Pompey Supporters' Trust quyết định cứu đội bóng thoát khỏi khó khăn dưới sự quản lý của chính quyền địa phương, theo Sport Mail. Quyết định trên đồng nghĩa với Portsmouth sẽ rớt hạng, nhưng ban lãnh đạo mới của đội bóng lại tỏ ra rất biết ơn hành động trên khi họ tránh được việc bị trừ 10 điểm ở mùa giải tới. Đơn giản bởi dù không trừ điểm, Portsmouth cũng rớt hạng ở mùa này.

* Jack Warner và Chuck Blazer - lần lượt là cựu chủ tịch và Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Bắc Trung Mỹ (CONCACAF), vừa bị cáo buộc “gian lận trong quản lý” để làm giàu cho chính mình, theo AFP. Warner (hiện giữ chức Bộ trưởng An ninh Trinidad & Tobago) bị cáo buộc xây dựng một công trình của CONCACAF trên đất của công ty mình với số tiền đầu tư gần 26 triệu USD, rồi biến dự án thành tài sản riêng. Còn Blazer bị tố cáo đã nhận hoa hồng đến 17 triệu USD trên số tiền bồi thường khoảng 20 triệu USD từ CONCACAF.

* Barca đang đối mặt với nguy cơ “chảy máu” nhân tài khi hàng loạt ngôi sao tuổi 16 được họ đào tạo chuẩn bị khăn gói sang Premier League, theo Goal.com. Sau khi Chelsea vừa hoàn tất mua tài năng trẻ Josimar Quintero, hiện Julio Pleguezuelo (được xem là hậu duệ của Carles Puyol) chuẩn bị đến Arsenal, còn chân sút Sergi Canos được Liverpool và Tottenham theo dõi sát sao.



* Ông chủ đồng sở hữu CLB Arsenal là Alisher Usmanov đã trở thành người đàn ông giàu nhất nước Anh trong danh sách "Rich List" của tờ The Sunday Times mới được công bố. Ông trùm kinh doanh người Nga ước tính có tổng tài sản khoảng 13,3 tỉ bảng và hiện đang sở hữu 30% cổ phần của Arsenal, xếp trên Lakshmi Mittal (10 tỉ bảng, ông chủ CLB Queens Park Rangers) và Roman Abramovich (9,3 tỉ bảng) của Chelsea.

