Điểm tin bóng đá sáng 22.5.2013

(TNO) HLV Tony Pulis chia tay CLB Stoke City; Napoli đàm phán để Edison Cavani đến Manchester City; Ông chủ Inter Milan vẫn muốn đặt niềm tin ở Andrea Stramaccioni; Franck Ribery muốn giã từ sự nghiệp ở Bayern Munich.. Đó là những nội dung trong bản Điểm tin bóng đá sáng 21.5.2013.

HLV Tony Pulis - Ảnh: Reuters

* HLV Tony Pulis đã chính thức chia tay CLB Stoke City sau 7 năm gắn bó khi không còn được lòng cổ động viên do phong cách thi đấu thiếu đẹp mắt và thành tích sa sút ở mùa giải năm nay, theo Reuters. Nhà cầm quân 55 tuổi người Xứ Wales đưa Stoke lên chơi ở Premier League năm 2008 và luôn trụ hạng cho đến nay, trong đó ấn tượng nhất là việc vào chung kết FA Cup 2010 - 2011 thua Manchester City.

* CLB Rennes của Pháp vừa chính thức thông báo việc bổ nhiệm HLV Philippe Montanier dẫn dắt đội bóng ở mùa giải tới, thay thế cho Frederic Antonetti, theo Reuters. HLV Montanier đang dẫn dắt Sociedad rất thành công ở La Liga mùa này khi không những đạt mục tiêu trụ hạng, mà còn tràn trề hy vọng đoạt suất dự Champions League mùa sau với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, mới đây nhà cầm quân 48 tuổi đã từ chối gia hạn hợp đồng với Sociedad.

* Chân sút huyền thoại của Real Madrid là Raul vừa tiết lộ trên World Soccer rằng, Barca đã 2 lần đưa ra lời đề nghị khá hậu hĩ để có được chữ ký của anh ở thời điểm còn chơi chói sáng cho đội chủ sân Bernabeu từ năm 1994 - 2010.

* Chủ tịch Aurelio De Laurentiis của CLB Napoli tiết lộ, ông đang trong quá trình đàm phán trao đổi chân sút ngôi sao Edinson Cavani đến CLB Manchester City để đổi lại tiền đạo Edin Dzeko của đội bóng Anh, theo Reuters.



Chân sút Edinson Cavani muốn đến Anh - Ảnh: AFP

Trong khi đó, báo giới Ý cho hay cả 2 cựu HLV của Chelsea là Rafa Benitez và Roberto Di Matteo đang trở thành ứng viên sáng giá để thay thế cho Walter Mazzarri, người sẽ chia tay Napoli.

* Ủy ban thể thao Thái Lan đe dọa sẽ trực tiếp can thiệp nếu Liên đoàn bóng đá nước này (FAT) không tổ chức cuộc bầu cử chủ tịch trước ngày 16.7, theo tờ Bangkok Post. Trước đó, sau khi hoãn cuộc bầu cử với lý do chờ những quy tắc mới từ FIFA sau cuộc họp vào ngày 31.5, FAT đứng trước chỉ trích kịch liệt do phía cơ quan đứng đầu thể thao Thái Lan cho rằng những quy định luật bầu cử của quốc gia bị xem nhẹ.

* Tiền vệ ngôi sao Franck Ribery vừa tiết lộ về ý định muốn kết thúc sự nghiệp ở CLB Bayern Munich. “Tôi tự hào khi được chơi cho Bayern và đội bóng như gia đình của tôi. Bayern là một đội bóng tuyệt vời với những con người tuyệt vời nên tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở đây”, Ribery nói với tờ L’Equipe.

* Đội bóng bầu dục nổi tiếng The New York Yankees và CLB Manchester City đã đồng ý hợp tác để cùng sở hữu đội bóng thứ 20 của giải đấu hàng đầu Mỹ (Major League Soccer - MLS), theo AP. Đội bóng mới này sẽ mang tên New York City Football Club và dự kiến chính thức tham gia MLS vào năm 2015.



Ông George Becali bị kết án 3 năm tù - Ảnh: AFP

* Ông chủ George Becali (54 tuổi) của CLB Steaua Bucharest - một đội bóng nổi tiếng của Romania từng “làm mưa làm gió” ở châu Âu trong quá khứ, đã bị bỏ tù 3 năm về tội lạm dụng quyền lực với vai trò nghị sĩ khi nhận 30 ha đất công của Bộ Quốc phòng quốc gia, theo AFP

* Cựu danh thủ Frank de Boer vừa được CLB Ajax tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm đến tháng 6.2017, sau khi giúp đội chủ sân Amsterdam Arena năm thứ 3 liên tiếp đăng quang ở giải đấu hàng đầu Hà Lan, theo AFP.

* Chủ tịch Massimo Moratti của CLB Inter Milan "úp mở" việc sẽ tiếp tục tin tưởng nhà cầm quân trẻ Andrea Stramaccioni trong vai trò dẫn dắt đội bóng, bất chấp đội chủ sân Giuseppe Meazza vừa kết thúc một mùa giải thảm bại khi không giành nổi một suất dự cúp châu Âu mùa sau, theo Reuters.

Nguyên Khoa