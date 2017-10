(TNO “Người đặc biệt” Jose Mourinho và Cristiano Ronaldo cùng nhận án “treo giò” ở Cúp Nhà vua Tây Ban Nha; HLV Walter Mazzarri đến Inter Milan, Phil Neville có thể thay thế David Moyes dẫn dắt Everton... Đó là những nội dung trong bản Điểm tin bóng đá sáng 23.5.2013.

HLV Mourinho bị truất quyền chỉ đạo trong trận chung kết Cúp Nhà vua - Ảnh: AFP

* Mặc dù sẽ rời Real Madrid vào cuối mùa giải này nhưng HLV Jose Mourinho vừa phải nhận án cấm chỉ đạo 2 trận ở Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, sau khi bị phạt thẻ đỏ do phản ứng trọng tài trong trận chung kết giải này thua Atletico Madrid 1-2 ở sân Bernabeu cuối tuần trước, theo tờ Marca. Siêu sao Cristiano Ronaldo cũng bị cấm thi đấu 2 trận ở giải trên khi bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi với đội trưởng Gabi của Atletico Madrid.

* Cựu tiền đạo của tuyển Anh Carlton Cole đã quyết định rời West Ham sau 7 mùa bóng gắn bó, ghi được 57 bàn trong 237 lần ra sân, theo Reuters. Nguyên nhân chính khiến chân sút 29 tuổi phải ra đi xuất phát từ việc vai trò của anh bị lu mờ ở mùa này với sự có mặt của tiền đạo Andy Carroll, người được Liverpool bán đứt cho West Ham với giá 15 triệu bảng.

* Đội trưởng Phil Neville của Everton trở thành ứng viên hàng đầu thay thế HLV David Moyes dẫn dắt đội bóng chủ sân Goodison Park. Cựu cầu thủ của Manchester United chuẩn bị có giấy phép huấn luyện chuyên nghiệp của UEFA và mới được liệt vào danh sách ứng viên sau một cuộc nói chuyện với chủ tịch Bill Kenwright.

* Các cầu thủ và thành viên của CLB AS Roma và Lazio đã gặp Giáo hoàng Francis tại Quảng trường St. Peter ở Vatican như là một cách để kêu gọi hòa bình giữa người hâm mộ 2 đội bóng cùng ở thủ đô nước Ý vốn thù địch nhau ở trận chung kết Cúp Quốc gia diễn ra ngày 26.5, theo AP.



HLV Mazzarri sẽ rời Napoli để chuyển sang Inter Milan - Ảnh: AFP

* Tờ Gazzetta dello Sport tiết lộ HLV Walter Mazzarri của Napoli đang chuẩn bị gia nhập Inter Milan với bản hợp đồng 2 năm có trị giá 3,5 triệu euro, thay thế cho nhà cầm quân trẻ Andrea Stramaccioni, người không thể vực Inter Milan tránh khỏi việc trắng tay ở mùa giải vừa qua. Thông tin trên càng có cơ sở hơn khi hãng tin ANSA cho hay Stramaccioni đã bất ngờ không có trong buổi tập cùng Inter Milan vào ngày 22.5 và nhiều khả năng Mazzarri sẽ được bổ nhiệm vào cuối tuần này.

* HLV Louis van Gaal vừa điền vào danh sách 21 tuyển thủ Hà Lan 4 tân binh trẻ gồm Miquel Nelom, Lerin Duarte, Jens Toornstra và Ricky van Wolfswinkel - những cựu cầu thủ tuyển U.21 quốc gia, và gọi trở lại hậu vệ John Heitinga (CLB Everton) chuẩn bị cho 2 trận giao hữu ở châu Á với Indonesia (ngày 7.6) và Trung Quốc (11.6), theo AFP.

* Cựu đội trưởng tuyển Mỹ ở World Cup 2002 và 2006 là Claudio Reyna (người từng chơi cho Manchester City từ năm 2003 - 2007) vừa được bổ nhiệm làm giám đốc bóng đá của CLB New York City FC nhằm chuẩn bị cho lần đầu tiên chơi ở giải đấu hàng đầu của Mỹ (MLS) vào năm 2015, theo AP. New York City FC vừa được thành lập từ sự hợp tác giữa đội bóng bầu dục nổi tiếng Mỹ New York Yankees và CLB Manchester City.

* Fiorentina vừa có tân binh đầu tiên ở kỳ chuyển nhượng mùa hè khi hoàn tất việc mua chân sút 25 tuổi người Ukraine Oleksandr Yakovenko từ CLB Anderlecht (Bỉ) với bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6.2016, theo Reuters.

